Napoli, sfuma anche Khalaili: accordo con l’Inter per 25 milioni (Fabrizio Romano)
L'Inter ha il nuovo laterale destro: sarà Khalaili a sostituire Dumfries ceduto al Real Madrid. L'esterno israeliano è costato 25 milioni, beffato il Napoli
Anan Khalaili giocherà in Serie A la prossima stagione ma non con la maglia del Napoli. L’esterno israeliano dell’Union Saint Gilloise era stato identificato come obiettivo quasi prioritario dal ds Manna per rinforzare la corsia esterna e dare una valida alternativa di livello a Giovanni Di Lorenzo.
L’accordo già raggiunto con il calciatore ma non con il club belga che chiedeva una cifra decisamente superiore a quella proposta dai partenopei, ha rallentato l’affare, fino praticamente a bloccarlo quando si sono inserite avversarie molto più agguerrite e, soprattutto, con molte più disponibilità economiche.
Inter, Khalaili sostituirà Dumfries: accordo trovato
Tra queste, l’Inter chiamata a sostituire Denzel Dumfries sulla corsia destra, con l’olandese ceduto al Real Madrid. E così i nerazzurri, con la liquidità necessaria per chiudere l’affare, hanno dapprima trovato l’accordo con il calciatore e poi con l’Union Saint Gilloise.
Come riferito da Fabrizio Romano accordo trovato sulla base di 25 milioni di euro di parte fissa più bonus che saranno versati nelle casse del club belga. Da giorni, invece, c’era l’intesa con il calciatore che quindi si trasferirà all’Inter a titolo definitivo.
🚨⚫️🔵 Anan Khalaili to Inter, here we go! Deal in place at €25m fixed fee plus add-ons to Union Saint-Gilloise.
Agreement with the right wing back done days ago and now also on club side after face to face meeting with Inter today, as revealed.
Inter have their new RWB. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/9o1o9D3Aui
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026