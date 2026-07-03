Il Napoli perderà anche Khalaili? L’Inter ha iniziato una trattativa con l’Union Saint-Gilloise

E' quanto riferito da Sky, dopo che l'Inter ha una base d'intesa con l'esterno. Il Napoli senza cessioni non può acquistare, come accaduto con Gila.

Iniziata la trattativa dell’Inter per cercare di superare il Napoli per Anan Khalaili. L’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise ha una valutazione di circa 25 milioni di euro, cifra che gli azzurri stanno provando ad abbassare.

Iniziata la trattativa tra Inter e Union Saint-Gilloise per Khalaili

Come riportato da Sky Sport:

Dopo l’incontro tra l’Inter e l’entourage di Khalaili nei giorni scorsi, nelle ultime ore i nerazzurri hanno avviato una trattativa con l’Union Saint-Gilloise. Contatti ufficiali partiti tra club per trovare l’intesa dopo che l’Inter ha una base d’intesa con l’esterno.

Il Napoli deve cedere per permettersi nuovi acquisti

Il Napoli si era spinto fino a circa 18-20 milioni, ma non può andare oltre in quanto deve prima effettuare delle uscite.

Questo è stato anche il motivo per cui gli azzurri hanno perso Mario Gila, destinato al Milan. Senza cessioni non si acquista. E’ quanto ha riferito anche nei giorni scorsi il ds Giovanni Manna: “Se esce uno, allora potrà entrare qualcuno. Ma se non esce nessuno, non entrerà nessuno”.