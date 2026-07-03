Khalaili ha detto sì all’Inter: quinquennale con Chivu, il Napoli resta a guardare

L'esterno israeliano, a lungo promesso sposo degli azzurri, ha aperto definitivamente ai nerazzurri. Il Napoli aveva l'accordo con l'entourage da settimane, ma non ha rilanciato: prima deve sfoltire la rosa. Adesso all'Inter resta solo da trattare con l'Union Saint-Gilloise.

Colpo di scena nel duello di mercato: Anan Khalaili ha detto sì all’Inter. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha accelerato per l’esterno israeliano classe 2004 e ha trovato un accordo per un contratto quinquennale: il giocatore ha aperto definitivamente alla squadra di Cristian Chivu. Una beffa per il Napoli, che sul ragazzo aveva lavorato per primo e a lungo. Non è un fulmine a ciel sereno: da giorni si raccontava del sorpasso dell’Inter con i contatti per l’Union Saint-Gilloise.

Khalaili ha detto sì all’Inter: accordo quinquennale

“Nelle ultime ore il club nerazzurro ha accelerato per Khalaili, si è avvicinato all’esterno come il Napoli non era riuscito a fare nelle ultime settimane, e ha trovato un accordo per un quinquennale con il giocatore che ha aperto definitivamente all’Inter”, si legge sulla Gazzetta. Sull’accelerata concorda anche Fabrizio Romano, che dà l’Inter fortissima sul giocatore. Del resto era da tempo che si parlava dello sprint nerazzurro per soffiarlo al Napoli, con l’Inter che si era inserita proprio perché il Napoli non chiudeva.

Perché il Napoli si è fatto beffare

Il punto è tutto qui: sul giocatore il Napoli aveva un accordo totale con l’entourage ormai da settimane, ma per adesso ha scelto di non rilanciare. Il motivo, spiegano le fonti, è che gli azzurri sono frenati dalla necessità di fare prima delle cessioni per sfoltire la rosa e integrare i nuovi acquisti. Un’attesa che è costata cara, e che rischia di ripetersi su più fronti: non a caso si è parlato di un Napoli beffato dalle nerazzurre, con l’Inter su Khalaili e l’Atalanta su Gila.

Ora l’Inter tratta con l’Union Saint-Gilloise

Trovato il sì del giocatore, all’Inter resta l’ultimo passo: l’intesa con l’Union Saint-Gilloise. Il club belga della Jupiler Pro League chiede circa 20 milioni. Se i nerazzurri troveranno la quadra anche su questo fronte, l’operazione andrà in porto e il Napoli dovrà voltare pagina. Una vicenda che, dopo settimane di duello per l’esterno israeliano, sembra ormai indirizzata verso Milano.