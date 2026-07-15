Napoli, ricominciano gli allenamenti con un primo gruppo di calciatori

Allegri una cosa voleva dire, che è aziendalista. Il resto è stato gestione del risultato

di Massimiliano Gallo - All'inizio era emozionato. Poi avrebbe potuto parlare altre due ore senza dire nulla. Non è uno showman, non ama i proclami (non ha citato lo scudetto). Non ha risposto nemmeno a Cardinale. Ha elogiato De Bruyne, ha parlato benissimo di Conte. È uno che sa stare al mondo.