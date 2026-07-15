Napoli, ricominciano gli allenamenti con un primo gruppo di calciatori
Visite mediche e test atletici per: Beukema, Contini, Giovane, Gutierrez, Rafa Marin, Lindstrom, Mazzocchi, Lucca, Meret, Milinkovic-Savic e Vergara. Venerdì inizia il ritiro a Dimaro.
Ricominciano gli allenamenti del Napoli
Il Napoli ha ricominciato gli allenamenti con una prima parte di calciatori rientrati. Nel comunicato ufficiale diffuso dalla società si legge:
Il primo gruppo di lavoro, composto da Beukema, Contini, Giovane, Gutierrez, Rafa Marin, Lindstrom, Mazzocchi, Lucca, Meret, Milinkovic-Savic e Vergara, si è ritrovato al Ssc Napoli Training Center per svolgere le consuete visite mediche e i test atletici.
Il ritiro a Dimaro dal 17 luglio
Gli azzurri partiranno venerdì 17 luglio con il ritiro a Dimaro (TN), che si svolgerà fino al 27 luglio.
Durante la permanenza in Trentino, il Napoli affronterà due amichevoli contro Arezzo (22 luglio ore 18) e Carrarese (26 luglio ore 18).
Dopodiché, partirà con il secondo ritiro estivo, a Castel Di Sangro (AQ), dal 30 luglio al 13 agosto.