Napoli, ricominciano gli allenamenti con un primo gruppo di calciatori

Visite mediche e test atletici per: Beukema, Contini, Giovane, Gutierrez, Rafa Marin, Lindstrom, Mazzocchi, Lucca, Meret, Milinkovic-Savic e Vergara. Venerdì inizia il ritiro a Dimaro.

Napoli, ricominciano gli allenamenti con un primo gruppo di calciatori

Foto dal sito ufficiale del Napoli

Ricominciano gli allenamenti del Napoli

Il Napoli ha ricominciato gli allenamenti con una prima parte di calciatori rientrati. Nel comunicato ufficiale diffuso dalla società si legge:

Il primo gruppo di lavoro, composto da Beukema, Contini, Giovane, Gutierrez, Rafa Marin, Lindstrom, Mazzocchi, Lucca, Meret, Milinkovic-Savic e Vergara, si è ritrovato al Ssc Napoli Training Center per svolgere le consuete visite mediche e i test atletici.

Il ritiro a Dimaro dal 17 luglio

Gli azzurri partiranno venerdì 17 luglio con il ritiro a Dimaro (TN), che si svolgerà fino al 27 luglio.

Durante la permanenza in Trentino, il Napoli affronterà due amichevoli contro Arezzo (22 luglio ore 18) e Carrarese (26 luglio ore 18).

Dopodiché, partirà con il secondo ritiro estivo, a Castel Di Sangro (AQ), dal 30 luglio al 13 agosto.