Napoli, ufficializzate le 5 amichevoli estive: prezzi, orari e info

A Dimaro: il 22 luglio alle 18:00 contro l’Arezzo e il 26 luglio alle 18:00 contro la Carrarese. A Castel di Sangro gli azzurri sfideranno l' Osasuna il 5 agosto alle 18:30, il Celta Vigo l’8 agosto alle 21:00 e l’Aris Salonicco il 12 agosto alle 21:00.

Il Napoli è pronto a tornare al lavoro in vista della nuova stagione, quella del Centenario, che vedrà gli azzurri impegnati su più fronti tra campionato, coppe nazionali e Champions. La squadra svolgerà la preparazione estiva nei due consueti ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, dove affronterà cinque amichevoli per arrivare al meglio all’inizio dell’annata. Nel frattempo, Max Allegri è atterrato a Napoli e domani – alle 11:30 – verrà presentato al San Carlo.

Due gare si disputeranno in Val di Sole, mentre le altre tre andranno in scena in Abruzzo allo Stadio Teofilo Patini. Il programma prevede sfide contro formazioni italiane e internazionali.

Il calendario delle amichevoli del Napoli: cinque test tra Trentino e Abruzzo

Il programma delle gare estive degli azzurri:

Napoli-Arezzo – 22 luglio 2026, ore 18:00

Dimaro, Stadio Comunale – SKI.IT Arena

– 22 luglio 2026, ore 18:00 Dimaro, Stadio Comunale – SKI.IT Arena Napoli-Carrarese – 26 luglio 2026, ore 18:00

Dimaro, Stadio Comunale – SKI.IT Arena

– 26 luglio 2026, ore 18:00 Dimaro, Stadio Comunale – SKI.IT Arena Napoli-Club Atlético Osasuna – 5 agosto 2026, ore 18:30

Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

– 5 agosto 2026, ore 18:30 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini Napoli-Real Club Celta de Vigo – 8 agosto 2026, ore 21:00

Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

– 8 agosto 2026, ore 21:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini Napoli-Aris Salonicco – 12 agosto 2026, ore 21:00

Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

Biglietti e diretta tv: tutte le informazioni per seguire le gare

Per le due amichevoli in programma a Dimaro, i biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 del 14 luglio 2026 attraverso i canali indicati dalla SSC Napoli.

Per le tre sfide di Castel di Sangro contro Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco, la vendita dei tagliandi partirà invece dalle ore 12:00 di venerdì 17 luglio 2026 sulla piattaforma TicketOne.

I prezzi per lo Stadio Teofilo Patini saranno i seguenti:

Tribuna: 50 euro (Under 14: 25 euro)

50 euro (Under 14: 25 euro) Distinti: 30 euro (Under 14: 14 euro)

30 euro (Under 14: 14 euro) Curve: 20 euro (Under 14: 10 euro)

Il titolo d’accesso sarà inviato via mail in formato digitale (print@home) e dovrà essere esibito agli ingressi dello stadio. Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Le amichevoli del precampionato saranno inoltre trasmesse in diretta pay-per-view al costo di 9,99 euro sulle piattaforme DAZN, Sky Primafila e OneFootball. Le modalità di acquisto saranno comunicate nei prossimi giorni.