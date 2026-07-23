Napoli, Rao in prestito oneroso al Pisa per un milione (Sky Sport)

Emanuele Rao è ormai vicinissimo a lasciare Napoli. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’esterno offensivo è ad un passo dal Pisa. L’ex Bari, quindi, proseguirà la sua carriera in Serie B ma non al Palermo, beffato proprio dai nerazzurri nelle ultime ore. Il trasferimento sarà effettuato con la formula del prestito oneroso da un milione di euro senza diritto di riscatto.

Il Palermo, nelle ultime ore, aveva deciso di ritirarsi dalla corsa al calciatore e così ne ha approfittato il Pisa che ha trovato l’intesa con il club azzurro. Il Napoli dunque cede il classe 2006 in Serie B nell’ambito del percorso di crescita descritto da lui dal ds Manna che nel pomeriggio aveva preannunciato la sua cessione in conferenza stampa.

Al contempo, però, il Napoli conserva il controllo sul calciatore, considerato uno dei talenti più cristallini della nuova generazione italiana.

Così si è espresso il ds sul giovane talento: “Rao uno dei giovani più interessanti della B, andrà sicuramente a giocare perché i giovani devono farlo. Tenerlo fa per qualche partita interromperebbe il suo percorso di crescita. Prisco è cresciuto nel nostro settore giovanile come Vergara, siamo orgogliosi sul lavoro fatto con lui, l’anno scorso è stato tutto l’anno con il mister dimostrando di avere qualità. Vedremo se resterà con noi in Primavera oppure se accelerare il percorso e farlo uscire a giocare“.