Manna, la teoria bene (un autogol su Buongiorno). Ora bisognerà vedere la pratica (soprattutto con De Bruyne)

Chiaro, è stato chiaro. E quindi la conferenza è riuscita. Ora bisognerà vedere se metteranno i principi in pratica. Giusta anche l'idea di comprare solo valori aggiunti per la squadra

Manna ha inviato messaggi chiari

Di una conferenza stampa si può giudicare la chiarezza espositiva. E rispondere alla domanda: è servita? Il soggetto è riuscito a comunicare presumibilmente quello che voleva? A trasmettere un messaggio? Per quel che riguarda la conferenza stampa del direttore sportivo del Napoli, le risposte sembrano essere tutte affermative. Giovanni Manna è stato chiaro. Innanzitutto sulla necessità di ricreare un equilibrio di bilancio. Ha giustamente ricordato l’onerosa campagna acquisti dello scorso anno e ha fatto capire – ma lo sapevamo già – che uno degli obiettivi è valorizzare quegli acquisti.

Ha cambiato la politica del Napoli. Lo scorso anno, il club spese tanto – troppo – per completare la rosa. Ma un vero e proprio miglioramento non ci fu. Non arrivarono calciatori più forti di quelli che già c’erano. Quest’anno, invece, ci pare di aver capito che il modello è cambiato. Il Napoli andrà a comprare se e solo i nuovi calciatori potranno essere considerati valore aggiunto. Principio che condividiamo. Così come condividiamo l’assunto di fondo che il Napoli ha una rosa forte.

Le parole del ds su Kdb segnano un confine

Ottimo il direttore sportivo su De Bruyne, almeno in teoria. Il calciatore ha firmato un contratto e non deve decidere niente. In più, ha ricordato le dichiarazioni dai Mondiali che tanto sono piaciute agli anti-Conte che hanno molto sofferto in questo biennio. A lui, invece, non sono piaciute. Adesso bisognerà vedere cosa accadrà all’atto pratico. Il Napoli ci pare che abbia fatto la sua scelta, ossia di tenere De Bruyne. Scelta rischiosa ma ci pare che loro non abbiano il benché minimo dubbio. Forse qualcuno ne ha il calciatore. Vedremo. Le parole di Manna segnano un confine.

Vogliamo sperare che abbia invece detto una mezza bugia su Buongiorno. “Non ce l’aspettavamo” è un po’ un autogol visto che non si è fatto male in allenamento. E che già a giugno si era sottoposto a un intervento in Francia. È stato chiaro su Beukema che presumibilmente non tornerà ad allenarsi in gruppo prima del 10 agosto. Considerando che la prima giornata è in programma il 22 agosto, è possibile (per non dire probabile) che l’olandese possa non essere pronto. E infatti il ds ha ammesso che il Napoli qualcosa in difesa potrebbe fare. Visto che sono stati presi alla sprovvista dal caso Buongiorno.

Per il resto, determinato e convincente su Lucca. A noi dispiace molto per Lukaku. Dispiace per il Napoli soprattutto. Il Mondiale ha dimostrato che è un centravanti in grado di fare gol. Allegri e il Napoli hanno dato priorità a De Bruyne. Ci accodiamo. Non abbiamo scelta.