Buongiorno, intervento riuscito a Lione. Tre mesi di stop

Lucca, come detto dal ds Manna in conferenza stampa, resterà fermo due settimane per una distorsione alla caviglia

Buongiorno, intervento riuscito a Lione. Tre mesi di stop

Dc Napoli 28/01/2026 - Champions League / Napoli.-Chelsea / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Alessandro Buongiorno

Il Napoli, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, ha reso note le condizini di Alessandro Buongiorno e Lorenzo Lucca.

Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione.

Dopo l’infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore“.

Per Buongiorno – che non è proprio partito con i compagni per il ritiro di Dimaro – si ipotizzano circa tre mesi di stop, con rientro a campionato già iniziato, mentre Lucca – come ammesso dal ds Manna in conferenza stampa oggi – dovrebbe essere indisponibile per circa due settimane. Lo stesso Manna ha voluto spronare ufficialmente Lucca chiedendogli di dare di più e lavorare maggiormente esprimendo piena fiducia della società nei suoi confronti.