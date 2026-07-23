Buongiorno, intervento riuscito a Lione. Tre mesi di stop
Lucca, come detto dal ds Manna in conferenza stampa, resterà fermo due settimane per una distorsione alla caviglia
Il Napoli, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, ha reso note le condizini di Alessandro Buongiorno e Lorenzo Lucca.
“Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione.
Dopo l’infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore“.
Per Buongiorno – che non è proprio partito con i compagni per il ritiro di Dimaro – si ipotizzano circa tre mesi di stop, con rientro a campionato già iniziato, mentre Lucca – come ammesso dal ds Manna in conferenza stampa oggi – dovrebbe essere indisponibile per circa due settimane. Lo stesso Manna ha voluto spronare ufficialmente Lucca chiedendogli di dare di più e lavorare maggiormente esprimendo piena fiducia della società nei suoi confronti.