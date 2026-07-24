Napoli, meglio un difensore forte dopo Ferragosto che Gatti adesso (per Genoa-Napoli prima è in forse Beukema)
Serve un difensore con esperienza internazionale, possibilmente mancino. Manna sa che dopo Ferragosto le pretese calano. Per Genoa-Napoli si scalda Olivera
La difesa del Napoli sembra un Pronto Soccorso
Il Napoli ha bisogno di un difensore centrale, possibilmente mancino. Buongiorno starà fuori non si sa per quanto tempo e poi comunque si fa male ogni tre per due. Obaretin non resterà a Napoli e probabilmente nemmeno Marianucci. A tutto questo va aggiunto che a Beukema non sono bastati due mesi per smaltire la tendinite, segno che deve stare proprio male. Se rientra in gruppo diciamo il 10 agosto, è tutto da stabilire che possa essere disponibile per la prima di campionato il 22 contro il Genoa.
Quindi al momento, se Allegri dovesse confermare la difesa a quattro, a Genova giocherebbero Rrahmani e Olivera. Il Rafa Marin visto contro l’Arezzo onestamente mette paura quanto l’uomo misterioso di David Lynch in “Strade perdute”.
La Gazzetta scrive che Gatti è un pupillo di Allegri che però non scalda l’ambiente (e ci sembra ovvio). Ma non tanto per le botte a Kvara citate dalla Gazza quanto perché Gatti è ahinoi un calciatore mediocre. Succede.
Per il difensore meglio attendere dopo Ferragosto
C’è poi Solet che la Gazzetta definisce candidato da tenere in forte considerazione. Ma l’Udinese è bottega cara, potrebbe sparare alto per il francese di 26 anni che prima di sbarcare in Friuli ha giocato nel Salisburgo.
Ma forse la verità è un’altra, e la Gazzetta la scrive con Vincenzo D’Angelo:
“Forse, il difensore ideale non è ancora comparso nei radar azzurri. Servirebbe un mancino, possibilmente ma non necessariamente. Con esperienza internazionale vera, perché la Champions va giocata e onorata nel migliore dei modi. Ecco perché Manna non ha fretta: sa bene che spesso, dopo Ferragosto, le big d’europa devono liberarsi degli esuberi e magari aprire a prestiti con riscatti vantaggiosi. E allora niente panico da ultime ore di mercato”.