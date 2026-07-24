Napoli, meglio un difensore forte dopo Ferragosto che Gatti adesso (per Genoa-Napoli prima è in forse Beukema)

La difesa del Napoli sembra un Pronto Soccorso

Il Napoli ha bisogno di un difensore centrale, possibilmente mancino. Buongiorno starà fuori non si sa per quanto tempo e poi comunque si fa male ogni tre per due. Obaretin non resterà a Napoli e probabilmente nemmeno Marianucci. A tutto questo va aggiunto che a Beukema non sono bastati due mesi per smaltire la tendinite, segno che deve stare proprio male. Se rientra in gruppo diciamo il 10 agosto, è tutto da stabilire che possa essere disponibile per la prima di campionato il 22 contro il Genoa.

Quindi al momento, se Allegri dovesse confermare la difesa a quattro, a Genova giocherebbero Rrahmani e Olivera. Il Rafa Marin visto contro l’Arezzo onestamente mette paura quanto l’uomo misterioso di David Lynch in “Strade perdute”.

La Gazzetta scrive che Gatti è un pupillo di Allegri che però non scalda l’ambiente (e ci sembra ovvio). Ma non tanto per le botte a Kvara citate dalla Gazza quanto perché Gatti è ahinoi un calciatore mediocre. Succede.

Per il difensore meglio attendere dopo Ferragosto

C’è poi Solet che la Gazzetta definisce candidato da tenere in forte considerazione. Ma l’Udinese è bottega cara, potrebbe sparare alto per il francese di 26 anni che prima di sbarcare in Friuli ha giocato nel Salisburgo.

Ma forse la verità è un’altra, e la Gazzetta la scrive con Vincenzo D’Angelo:

“Forse, il difensore ideale non è ancora comparso nei radar azzurri. Servirebbe un mancino, possibilmente ma non necessariamente. Con esperienza internazionale vera, perché la Champions va giocata e onorata nel migliore dei modi. Ecco perché Manna non ha fretta: sa bene che spesso, dopo Ferragosto, le big d’europa devono liberarsi degli esuberi e magari aprire a prestiti con riscatti vantaggiosi. E allora niente panico da ultime ore di mercato”.