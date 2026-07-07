Il Napoli non compra nessuno, quindi sfuma anche Dodò: arriva il Como pigliatutto (Schira)

De Laurentiis è stato fin troppo chiaro, non arriva nessuno. Il Como si è informato su Dodò

Un mercato in cui sarà prima doveroso e necessario cedere e poi, eventualmente, acquistare. De Laurentiis è stato più che chiaro ieri nel giorno della presentazione ufficiale della maglia del Centenario. Sono 23 gli esuberi da piazzare per far respirare il bilancio azzurro in sofferenza e solo dopo, qualora necessario, si potrà procedere a nuovi ingressi (ma il patron ha detto che non dovrebbe essere acquistato nessuno).

Gila sfumato, Khalaili quasi: pure Dodò si allontana

Di conseguenza, sono sfumato Gila e Khalaili. Mario Gila giocherà nel Milan la prossima stagione: come riporta Sportmediaset, infatti, accordo totale tra le due società sulla base di 25 milioni di euro più bonus mentre il calciatore firmerà un quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione.

Anche Khalaili sembra ormai sfumato; l’accordo con il calciatore è stato raggiunto – proprio com’era accaduto con Gila – ma manca quello con l’Union Saint Gilloise. Il club belga sta ora trattando con l’Inter che cerca il sostituto di Dumfries.

Si allontana anche Dodò in uscita dalla Fiorentina.

Stando a quanto afferma Schira sui suoi canali social, il Como avrebbe chiesto informazioni sul calciatore e sarebbe pronto ad inserirsi nella trattativa per provare a portare il brasiliano in riva al Lago.