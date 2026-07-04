È ufficiale, Allegri sarà presentato il 14 luglio al San Carlo alle 11.30

Di martedì. Anche Max avrà la sua cornice regale come fu per Conte a Palazzo Reale e per Garcia a Capodimonte.

Massimiliano Allegri sarà presentato martedì 14 luglio al San Carlo alle 11.30. Ora è ufficiale. Quindi il tecnico livornese avrà la sua adeguata presentazione come fu per Antonio Conte che abbe Palazzo Reale. Anche per Conte si pensò al San Carlo ma allora la richiesta fu di 70mila euro e quindi il Napoli cambiò idea. Evidentemente sono cambiate le pretese da parte del prestigioso teatro. Rudi Garcia fu presentato a Capodimonte.