Inter attenta, Khalaili piace anche a Como, Everton e Aston Villa
L'affare non è affatto concluso. Team Talk scrive che l'Unione Saint-Gilloise continua ad ascoltare le offerte di altri club.
Khalaili è un nuovo caso Palestra? Il terzino italiano è andato al Chelsea. L‘Inter deve stare attenta all’interesse della Premier League (e anche del Como) per l’esterno israeliano.
Inter, Como e due squadre della Premier League su Khalaili: le ultime
Come scritto dalla redazione di teamtalk.com, il club nerazzurro è sicuramente in pole position per acquisire a titolo definitivo le prestazione di Anan Khalaili (seguito a lungo anche dal Napoli). L’Inter avrebbe presentato un’offerta da 20 milioni di euro, mentre l’Union SG vorrebbe ricevere sempre quasi 30 milioni per dare il proprio via libera alla cessione del suo esterno.
L’Inter continua a trattare con il club belga, ma deve guardarsi le spalle. Su Khalaili va segnalato l’interesse sia un altro team italiano (ovvero il Como di Cesc Fabregas, scatenato in sede di calciomercato) sia di Aston Villa ed Everton. I dirigenti nerazzurri restano fiduciosi nel chiudere la trattativa, anche se devono accelerare. Una volta che si inserisce un team della Premier League , vista la diversa potenza economica, i team italiani alzano quasi sempre bandiera bianca.