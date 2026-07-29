Napoli, non farti sfuggire Dusan Vlahovic

Vlahovic sarebbe il colpo dell’anno

In un calciomercato fermo e complesso bisogna essere chirurgici e spietati, ed è per questo che il Napoli non deve farsi sfuggire Dusan Vlahovic. A soli ventisei anni, il serbo è svincolato e a parametro zero rappresenta un’opportunità straordinaria per chiunque voglia ambire ai vertici del calcio italiano ed europeo. Dopo una stagione sfortunata e opaca, Vlahovic ha fame e voglia di riscatto, elementi che all’ombra del Vesuvio e di fronte a un pubblico viscerale possono trasformarsi in benzina agonistica. Il suo approdo azzurro sarebbe tatticamente perfetto grazie alla presenza di Massimiliano Allegri un allenatore che lo conosce benissimo, ne comprende a fondo i pregi e i difetti e sa come esaltarne le caratteristiche, trasformandolo nel punto di riferimento di una squadra pragmatica.

L’accoppiata con Hojlund

Ma i motivi per affondare il colpo vanno ben oltre la semplice conoscenza tra tecnico e giocatore. Dusan porta in dote un’invidiabile varietà di repertorio d’attacco: tiro potente e preciso dalla distanza, è letale sui calci di punizione diretti — una risorsa che al Napoli manca da tempo — ed è una minaccia costante nell’area di rigore grazie al fisico e all’abilità nel gioco aereo. Inoltre, la sua capacità di attaccare la profondità costringe le difese avversarie a stare basse, liberando spazi preziosi tra le linee per l’inserimento dei centrocampisti. L’innesto di un profilo così giovane ma già ampiamente abituato alle pressioni dei grandi palcoscenici garantisce un colpo che in futuro potrà essere anche capitalizzato. Oltre, ovviamente, ad alzare la qualità della rosa. Con Rasmus Højlund – in coppia o anche alternandosi, talvolta – andrebbe a comporre un reparto offensivo di potenza, tecnica e forza fisica. Sarebbe a tutti gli effetti un attacco da Champions.

Ma va venduto Lukaku

Naturalmente, la società deve muoversi con la stessa spietatezza sul fronte delle uscite: la sfoltita al reparto avanzato non deve fermarsi a profili secondari come Lucca, ma deve puntare al vero capolavoro finanziario, ovvero liberarsi dell’ingaggio vertiginoso ed enorme di Romelu Lukaku. Sollevare i conti dal peso dello stipendio del belga consentirebbe di riallocare immediatamente quelle risorse su un bomber quasi di dieci anni più giovane. Abbasserebbe drasticamente l’età media dell’attacco e creerebbe valore patrimoniale per i prossimi anni.

Vero è che tra blogger, sapientoni radiofonici e tifosi complottisti, sarebbe accolto con scetticismo e diffidenza ma ora siamo cresciuti.