Napoli, Allegri vuole Vlahovic. Manna ha chiamato il papà
Tuttosport: "Può fare coppia con Hojlund. Affare possibile in caso di uscita di Lucca e Lukaku. Manna aveva già approcciato papà Milos a inizio giugno, con la promessa di risentirsi più avanti se Dusan non avesse trovato una destinazione gradita. Ecco, si sono risentiti"
Con l’addio di Lukaku, che sembra ormai cosa certa, il Napoli potrebbe rifiondarsi su Dusan Vlahovic che ha chiuso con la Juventus. È svincolato. Ne scrive Paolo Pirisi su Tuttosport
Napoli, idea Vlahovic
Si legge su Tuttosport:
“Il futuro di Romelu Lukaku è in bilico. Venuta meno la presenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra, la strada per immaginarlo ancora in Campania diventa più impervia.
Così il Napoli, che ritiene sostanzialmente fuori dal progetto anche Lorenzo Lucca, cerca un numero nove col quale completare il reparto. Vlahovic fa al caso di Allegri: Manna aveva già approcciato papà Milos a inizio giugno, con la promessa di risentirsi più avanti se Dusan non avesse trovato una destinazione gradita. Ecco, si sono risentiti. Con una promessa: se Lukaku e Lucca dovessero lasciare Napoli, il serbo rientrerebbe di diritto nella lista dei giocatori prendibili per affiancare Hojlund.”
C’è anche il Besiktas
Tuttosport riporta anche il viaggio del padre di Dusan Vlahovic, Milos, atterrato a Istanbul per incontrare la dirigenza del Besiktas. Tutto ruota ancora una volta attorno ai soldi, motivo principale della rottura con la Juventus.
Italiano lo aspetta, forte del fatto di averlo lanciato nel grande calcio. Il Besiktas, però, rappresenta comunque un piano B. Non è da escludere anche un reintegro alla Juventus, ma continua a ballare una distanza di 5-6 milioni di euro per arrivare all’accordo definitivo.