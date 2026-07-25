Il Napoli, se vuole essere competitivo, dovrà comprare un altro attaccante forte

Allegri conosce l’abc del pallone

La bravura di un direttore sportivo si misura dalle bugie che è in grado di dire ai giornalisti. E noi speriamo che l’altro giorno, in conferenza, Giovanni Manna ne abbia dette tantissime. Perché non possiamo credere, e non crediamo infatti, che il Napoli non si muova sul mercato. Il Napoli farà mercato. Lo farà nelle seconda metà di agosto. E secondo noi sarà un mercato esplosivo, sorprendente.

Massimiliano Allegri è un tecnico che sa di calcio. Bada al sodo. Basta aver ascoltato le sue parole (magari anche non tutte!) in questi anni. Conta non prendere gol e ovviamente segnarne. Il Napoli quindi non si presenterà a settembre solo con Hojlund o ad esempio con Hojlund e Lucca. Il Napoli ha bisogno di due attaccanti forti. Hojlund ha disputato una buona stagione ma da solo non può reggere il peso del fronte offensivo. C’è bisogno di un calciatore che sia almeno del suo livello. Lukaku? È un’ipotesi. Vlahovic ne è un’altra. Altre emergeranno. Se vuoi contare in Champions, devi fare gol. Non puoi affidarti al caso, ai difensori, ai centrocampisti.

Le altre priorità del Napoli

E allo stesso modo Allegri e Manna sanno benissimo che là dietro manca un difensore centrale di prima fascia. Come era considerato Gila. Forte e veloce almeno quanto Gila. È una priorità degli azzurri. La coppia titolare sarà composta da Rrahmani e dal nuovo arrivato.

E poi c’è il portiere. Che potrebbe essere Meret ma potrebbe essere anche Vicario. Sono i tre ruoli che il Napoli deve coprire al meglio. Sì poi anche l’esterno destro, ossia Favasuli. Verrà ma non è la priorità. La priorità è l’attaccante.