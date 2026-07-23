La difesa del Napoli mette paura. Il rimedio Gatti ancora di più

“You cannot be serious”

Ma davvero Massimiliano Allegri vuole Gatti come rinforzo per la difesa del Napoli? Avrebbe detto John McEnroe: “You cannot be serious”. Non sappiamo se sia più inquietante il modo in cui gli azzurri hanno subito tre gol dall’Arezzo o il fatto che un giorno sì e l’altro pure nelle cronache di mercato compare il nome del difensore che Spalletti alla Juventus ha messo in naftalina e che oggi come oggi probabilmente nemmeno il Frosinone riprenderebbe con sé. E quindi: perché il Napoli si è fissato con lui?

Pare che piaccia ad Allegri. La Gazzetta lo definisce un fedelissimo di Max. L’inquietudine cresce.

La Gazza scrive anche di Solet

La Gazza scrive che per la Juve è fuori dal progetto. E perché mai vogliamo farlo entrare in quello del Napoli?

“Federico Gatti è un suo fedelissimo e Allegri lo aveva già indicato come alternativa a Gila a suo tempo. Per la Juve è fuori dal progetto, ma comunque trattare con un club “rivale” non è mai semplice, specie quando si hanno delle priorità”.

Il Corriere dello Sport è un po’ più sfumato. La Gazza scrive anche di Solet, dice che il Napoli smentisce Badiashile del Chelsea. Il mondo è pieno di difensori centrali. Nel calcio la forza lavoro non manca mai. Basta saper cercare. Di certo c’è che Buongiorno tornerà nel 2027. E che Beukema ancora deve cominciare ad allenarsi. Tra un mese c’è Genoa-Napoli.