Manna: “Beukema in gruppo verso la fine di Castel di Sangro” (il 13 agosto). Salterà la prima di campionato?
Il ds in conferenza: "Si trascina un problema dallo scorso anno" ossia l'infiammazione cronica al tendine d'achille. Il 22 agosto si giocherà Genoa-Napoli prima giornata di campionato
Manna parla di Beukema
La situazione difensori centrali nel Napoli non è per nulla semplice. Il direttore sportivo Giovanni Manna in conferenza stampa ha detto che il Napoli è rimasto spiazzato dall’infortunio di Buongiorno. Infortunio che peraltro non è stato dovuto ad alcun tipo di allenamento, visto che il ritiro ancora doveva iniziare.
Ha parlato anche di Beukema. Ha ricordato che “si trascina un problema dallo scorso anno” ossia l’infiammazione cronica al tendine d’achille. I tempi di recupero sono lunghi: “Dovremmo averlo in gruppo verso la fine di Castel di Sangro”. Il ritiro di Castel di Sangro finisce il 13 agosto, quindi Beukema rientra in gruppo verso il 10. Il che vuol dire che potrebbe non essere pronto per la prima giornata di campionato, ossia Genoa-Napoli in programma il 22 agosto.