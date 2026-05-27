Lucca tra i peggiori della Premier, il New York Times lo definisce “disastroso”

Nella classifica dei 189 trasferimenti in Premier di questa stagione, dal peggiore al migliore, il centravanti del Napoli è stato inserito al 167esimo posto. Valutati positivamente l'ex azzurro Okafor e Kayode, tra i migliori difensori dribblatori in Inghilterra.

Athletic, portale sportivo del New York Times, ha classificato i 189 trasferimenti in Premier League di questa stagione, dal peggiore al migliore in termini di rendimento in campo. Tra questi, c’è anche Lorenzo Lucca, che a gennaio è arrivato in prestito al Nottingham Forest dal Napoli. Il centravanti ha disputato solo 4 presenze in Premier e ha segnato una rete.

Lucca massacrato, in Premier è stato definito “disastroso”

Lucca è stato inserito al 167esimo posto:

Prime impressioni: alto due metri, svetterà sui nuovi compagni di squadra e praticamente sull’intera città di Nottingham, ma Lucca è davvero forte, considerando che questa stagione ha segnato solo un gol in campionato con il Napoli? Verdetto: no. Assolutamente disastroso.

Al 70esimo posto c’è invece Dan Ndoye, sempre del Forest; l’ex Bologna ha scelto in estate di approdare in Inghilterra, rifiutando le avances di squadre come il Napoli. E’ stato pagato 40 milioni e ha firmato un contratto quinquennale. Athletic scrive:

Prime impressioni: il 24enne svizzero non è ancora un giocatore completo e la sua poca fisicità potrebbe essere un problema, ma la sua voglia di saltare l’uomo e creare occasioni sarà divertente da vedere in futuro. Verdetto: c’è del talento, ma per quel costo ci si aspettava più di due gol e due assist in tutte le competizioni, anche se non è stato aiutato dai frequenti cambi di allenatore del Forest (a dire il vero, ha scelto il club sbagliato se cercava stabilità tecnica).

Un ex Napoli, invece, è stato valutato positivamente, ovvero Noah Okafor. L’attaccante, pagato dal Leeds circa 20 milioni, è stato inserito al 59esimo posto:

Prime impressioni: quest’estate il Leeds ha amato scommettere su attaccanti soggetti a infortuni. Okafor è entrato subito in squadra e ha avuto un impatto immediato. Verdetto: nel complesso, ha superato le aspettative. Arrivava con una storia clinica problematica, ma ha giocato 29 partite di campionato incidendo molto: otto gol e un assist sono un buon bottino per una squadra in lotta per non retrocedere. La sua doppietta nella vittoria di aprile all’Old Trafford entrerà nella storia del Leeds.

Kayode sul podio dei migliori acquisti, Donnarumma valutato positivamente

Al numero 45 c’è Gianluigi Donnarumma, arrivato per una trentina di milioni al Manchester City, dopo aver vinto la Champions con il Psg:

Prime impressioni: un portiere spettacolare, quasi da Harlem Globetrotters. Donnarumma arriva con un bagaglio importante, resta uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Verdetto: con il pallone tra i piedi può essere terrificante, come dimostra il gol regalato all’Arsenal ad aprile, ma in generale è stato un fantastico portiere nel “tenere il pallone fuori dalla porta”.

Sul podio, al terzo posto, il terzino destro Michael Kayode, arrivato dalla Fiorentina al Brenford per poco più di 15 milioni con un contratto fino al 2030. In Nazionale maggiore non è riuscito ad avere lo spazio che meritava e Athletic lo elogia per i dribbling e non solo:

Prime impressioni: le rimesse laterali lunghe sono tornate di moda e lui è il migliore del campionato in questo, con traiettorie tese e potentissime. Kayode è anche rapido ed efficace in fase offensiva quando ha il pallone tra i piedi. Verdetto: solo quattro giocatori in campionato hanno completato più dribbling dei suoi 55, ed è stato l’unico difensore nella top 15 dei migliori dribblatori della Premier League. Ha seminato il caos, grazie alle sue avanzate apparentemente goffe ma efficaci e alle sue eccezionali rimesse lunghe. Un talento fantastico che compirà 22 anni soltanto a luglio ed è costato poco.