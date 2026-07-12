Napoli-Juve-Milan, possibile intreccio di mercato per la difesa

Per il CorrSera il mercato di Napoli, Juve e Milan si muove a incastro. Gli azzurri vogliono Gatti per Allegri, la Juve chiede Lobotka ma la clausola vale solo per l'estero. E il domino può partire dal Milan con l'addio di Tomori.

Un filo unisce il mercato di Napoli, Juventus e Milan, e riguarda soprattutto la difesa. Come racconta il Corriere della Sera, le mosse dei tre club si intrecciano in una catena di uscite e caselle da riempire, con gli azzurri di Allegri protagonisti di più di un capitolo. Il punto di partenza è un obiettivo dichiarato: Federico Gatti.

Gatti al Napoli: l’obiettivo di Allegri

Il centrale bianconero è il nome caldo per la retroguardia di Allegri, che gli garantirebbe a Napoli un ruolo da protagonista assoluto, quello che alla Juve non gli è sempre stato riconosciuto. Non è un’idea nuova: il feeling tra Gatti e il Napoli non si è mai davvero interrotto. Ma perché l’operazione decolli serve, come sempre, che entrambi i club sfoltiscano: la Juventus deve prima alleggerire la rosa, e proprio l’addio di Gatti sarebbe funzionale.

Il nodo Lobotka e il rischio “scambio impossibile”

Qui entra in gioco il Napoli anche in uscita. Per arrivare a Gatti, secondo il Corriere della Sera, i bianconeri gradirebbero come contropartita Stanislav Lobotka. L’idea di uno scambio, però, si scontra con un dettaglio tecnico non da poco: il regista slovacco ha una clausola valida soltanto verso club esteri. Tradotto, per un’italiana come la Juve non ci sarebbe alcuno sconto: bisognerebbe trattare a prezzo pieno. Ecco perché — al netto della suggestione — l’incastro resta complicato, tra valutazioni e scadenze contrattuali differenti: non a caso c’è chi, come Tuttosport quando ha sognato lo scambio secco Gatti-Lobotka, è finito nei dintorni della fantafinanza. Per il Napoli, poi, privarsi del play significherebbe rivedere gli equilibri di un centrocampo dove anche il futuro di Anguissa è tutto da definire.

Il primo tassello cade a Milano

A far partire il domino, però, potrebbe essere il Milan. Con l’arrivo di Mario Gila dalla Lazio, i rossoneri hanno un difensore in più: e il primo indiziato a salutare è Fikayo Tomori, sul quale si è mosso il Newcastle mentre la stessa Juventus osserva con attenzione. Se i bianconeri dovessero assicurarsi l’inglese, il quadro difensivo cambierebbe di nuovo, liberando ulteriormente la strada verso l’uscita di Gatti. Insomma, un mercato a specchio, in cui ogni operazione ne innesca un’altra. Il Napoli, che ha consegnato ad Allegri una base solida, resta al centro della tela: aspetta che gli altri muovano le pedine, con Gatti come traguardo e Lobotka come possibile — ma spinosa — moneta di scambio.