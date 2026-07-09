Napoli, altra cessione possibile all’orizzonte: il Palermo vuole Ngonge (Schira)

Il numero è di quelli imponenti: si devono cedere almeno 25 calciatori per snellire la rosa e per procedere solo successivamente agli acquisti. De Laurentiis ha dettato le linee guida alla società ed al ds Manna che sta ora lavorando alacremente per alleggerire il bilancio e piazzare quei calciatori non più utili al progetto azzurro.

Proprio stamane vi abbiamo raccontato delle possibili cessioni di Lindstrom, Hasa e Rao. L’esterno svedese non ha mai incantato in maglia azzurra ed anche nell’ultima esperienza al Wolfsburg non ha convinto. Diverso il discorso per Hasa e Rao, due giovani calciatori su cui il Napoli potrebbe anche decidere di puntare in futuro, soprattutto sull’ex Bari.

Napoli, il Palermo vuole Ngonge: rientra tra i calciatori da cedere

Ebbene Rao, classe 2006, è un esterno di grandi prospettive finito nel mirino del Palermo. E proprio i rosanero, decisi a costruire una squadra per puntare direttamente alla promozione sfuggita nella stagione appena conclusa, hanno messo nel mirino un altro calciatore di proprietà del Napoli. A riportarlo è l’esperto di mercato Nicolò Schira.

“Il Palermo ha chiesto informazioni per l’ala Ngonge“. Classe 2000, fu acquistato dal Napoli nel gennaio del 2024 per 20milioni di euro. Sei mesi senza incidere nella stagione del decimo posto e dei tre allenatori, poi lo scudetto vinto con Conte da comprimario prima della cessione in prestito nella scorsa stagione; primi sei mesi al Torino ed i successivi all’Espanyol.

Tornato a Napoli, sembra non far parte del nuovo progetto di Max Allegri. E così per lui si apriranno le porte di una nuova cessione.