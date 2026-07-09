Allegri vuole riuscire laddove Conte ha fallito: De Bruyne, McTominay, Anguissa, Lobotka tutti insieme

Ne scrive la Gazzetta. Una tentazione, un'idea. Il tecnico è convinto che il calcio è fatto di piedi buoni, palleggiatori e talento. Lo schema, i moduli non sono importanti.

Una convivenza impossibile, almeno con Conte

Cesare Ragazzi l’avrebbe definita la mia idea meravigliosa. Massimiliano Allegri ha la sua tentazione, come scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano. Vuole dimostrare che i quattro illustri signori del centrocampo del Napoli possono convivere. A Napoli li chiamano Fab Four, nome che non ha portato fortuna. Ai Beatles sì, a loro no. Con Antonio Conte la convivenza tra Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne è stata a dir poco complessa. Possiamo serenamente dire che non è riuscita e non tanto per gli infortuni che hanno colpito a giro tutti i signori del centrocampo, anche se quelli che sono rimasti fuori più a lungo sono stati Anguissa e De Bruyne. Soprattutto la convivenza tra lo scozzese e il belga è parsa – almeno con Conte – forzata e ha finito col danneggiare entrambi. Non è un caso che il meglio di sé McTominay lo abbia offerto nei mesi di assenza di Kdb.

Per Allegri piedi buoni first, gli schemi e i moduli vengono dopo

Scrive la Gazzetta:

“Il calcio secondo Allegri è fatto di piedi buoni e palleggiatori, di talento che rapisca anche durante gli allenamenti, e Kevin De Bruyne, pure in questo Mondiale attraversato nell’ombra resta una deliziosa tentazione da provare a gustare: i moduli hanno una funzione ma l’organizzazione va oltre i numeri, e però in questo Napoli da plasmare a propria immagine e somiglianza, al Conte Max l’idea di tentare – che sia albero di Natale, che sia altro da verificare sul campo – è più insistente del solletico”.

Piedi buoni, dunque. Allegri è quindi convinto di poter riuscire laddove ha fallito Conte. Ovviamente si renderà conto poi da vicino della situazione anche se, ad esempio, De Bruyne lo vedrà piuttosto tardi visto che al 9 luglio è ancora impegnato col Belgio ai Mondiali (non conta niente che sia rimasto in panchina contro gli Stati Uniti). Allegri è convinto di poter rigenerare il calciatore che è stato la bandiera del Manchester City di Guardiola. I calciatori si rigenerano facendoli giocare e facendo toccare loro il pallone più volte possibile. Vedremo, la stagione ancora deve cominciare. Prime risposte il livornese le darà il 14 luglio nella conferenza stampa di presentazione al Teatro San Carlo.