Milinkovic-Savic verso l’addio al Napoli: c’è l’Hull City pronto a farlo titolare, e le ricche sirene dall’Arabia

Il mercato azzurro entra nel vivo proprio dai pali. Il portiere serbo è finito nel mirino di club stranieri, e la sua cessione libererebbe le risorse per gli acquisti in entrata.

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere lontano dal Napoli. Come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, il club azzurro valuta la cessione del portiere serbo, finito nel mirino di diversi club internazionali. In prima fila c’è l’Hull City, pronto a garantirgli una maglia da titolare in Inghilterra; ma non mancano le ricche proposte in arrivo dall’Arabia Saudita, un fronte che già nei giorni scorsi il Napoli si era detto disposto ad ascoltare.

Perché la cessione serve al mercato del Napoli

Non è solo una questione di gerarchie tra i pali: l’addio del serbo avrebbe un peso preciso sul mercato. Il direttore sportivo Manna, spiega Tuttosport, sta studiando la strategia migliore per finanziare i colpi in entrata, e la cessione di Milinkovic-Savic permetterebbe di avere le risorse per l’assalto ai nuovi obiettivi. È la logica di questa sessione, quella per cui al Napoli prima si vende e poi si compra: e un portiere con mercato all’estero, dall’Inghilterra all’Arabia, è una delle pedine più facilmente monetizzabili.

Allegri e il piano per il sostituto

Sul fronte opposto c’è la necessità di non scoprirsi. L’obiettivo del nuovo allenatore Massimiliano Allegri è blindare la porta con un profilo pronto a reggere la pressione di una piazza come Napoli, e per questo i contatti per un eventuale erede sarebbero già stati avviati, così da non farsi trovare impreparati in caso di partenza del titolare. Un tema che si intreccia con l’intera situazione dei pali azzurri — dal futuro di Meret, conteso tra Juve e Fenerbahçe, all’idea di un nuovo portiere già circolata nelle scorse settimane, con il nome di Kovar accostato come possibile sostituto.

Dal Torino al bivio, in un anno

Curioso il tempismo: appena un anno dopo essere arrivato dal Torino come pupillo dell’allora tecnico Conte, il serbo si ritrova a un bivio. Il Napoli non chiude la porta a una cessione se arriveranno offerte convincenti; lui, dal canto suo, avrebbe di fronte l’occasione di un posto da titolare in Premier o un ingaggio pesante nel Golfo. La sensazione è che, in un mercato tutto giocato sulle uscite, quella tra i pali possa essere una delle prime caselle a muoversi.