Napoli su Milinkovic-Savic, a Conte piace parecchio il portiere del Torino (Sky)

Un’operazione che, in caso si dovesse concretizzare, rimarrebbe slegata dal rinnovo di Meret: il club potrebbe ritrovarsi con due “numeri 1”

Secondo quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio riprendendo le parole dell’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini, Milinkovic-Savic, portiere del Torino, è un sogno di Conte. Lo vorrebbe al Napoli, “un’operazione che, in caso si dovesse concretizzare, rimarrebbe slegata dal rinnovo di Meret: il club potrebbe ritrovarsi con due “numeri 1””.

Il Napoli potrebbe ritrovarsi con Meret e Milinkovic-Savic in rosa

Come scrive Di Marzio:

“Tra i nomi più inediti – secondo quanto riportato da Francesco Modugno di Sky Sport – spunta quello di Milinkovic-Savic. Il portiere del Torino piace a Conte: il club inizierà così a muoversi per capire la fattibilità dell’operazione. Tutto questo potrebbe avvenire a prescindere dal rinnovo di Meret, il cui rinnovo è ormai alle fasi finali: mancano, infatti, gli ultimi accordi con l’entourage. Saranno due anni più opzione per il calciatore italiano“.

Una stagione da assoluto protagonista per Milinkovic-Savic tra i pali del Torino. Nelle 33 presenze (tra campionato e Coppa Italia) il portiere serbo ha mantenuto la porta inviolata in 10 occasioni e ha parato 4 rigori.

A Bergamo l’Atalanta non va oltre l’1-1 con il Torino. E per Gasperini le pessime notizie continuano. Kolasinac ha lasciato il campo dopo mezz’ora di partita per infortunio.

La Dea passa in vantaggio con Djimsiti che insacca di testa su calcio d’angolo di Bellanova. In precedenza, annullato un gol all’esterno per un tocco di mano.

Il Torino la pareggia subito, al 40’ è Maripan a segnare l’1-1, sempre di testa. L’Atalanta ci prova in tutti i modi ma il Torino difende bene. L’episodio chiave al 73’ quando Piccinini fischia un rigore all’Atalanta. In area Retegui e Tameze si tirano la maglia. Furbo l’italo-argentino che si lascia cadere e Tameze non molla la divisa dell’avversario. Diciamo un rigore parecchio generoso. Tra il generoso e l’inesistente. Il classico rigorino molto ino.

Sul dischetto però Retegui si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic che para il suo terzo rigore consecutivo. Il Toro subito dopo ha un calo e l’Atalanta arriva più volte vicino all’area avversaria. Prima però di arrendersi alla stanchezza e all’evidenza. I tifosi possono esultare per il ritorno in campo di Scamacca e nulla più.

ilnapolista © riproduzione riservata