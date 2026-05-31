Spalletti rivuole Meret alla Juve: il portiere del Napoli è conteso, e spunta pure il Fenerbahce

Il futuro di Alex Meret è uno dei nodi più caldi del mercato in uscita del Napoli. Come scrive Il Mattino, ci sarebbero «gli occhi di Spalletti» sul portiere: Luciano lo riporterebbe volentieri alla Juve, era l'estremo difensore del suo scudetto azzurro

Il mercato del Napoli non è fatto solo di acquisti: il capitolo più delicato è quello delle uscite, e in cima alla lista c’è la porta. Il futuro di Alex Meret è in bilico, e attorno a lui si muovono già un paio di pretendenti importanti. A raccontarlo è Il Mattino, secondo cui ci sarebbero “gli occhi di Spalletti” sull’estremo difensore.

La pista juventina ha una sua logica sentimentale prima ancora che tecnica: Luciano Spalletti, oggi alla Juve, “lo riporterebbe molto volentieri a Torino”, perché Meret era il portiere del suo scudetto a Napoli. Lo stesso Spalletti che proporrà a Elkann un progetto in stile Gasperini per rilanciare i bianconeri. Ma non è l’unico: su Meret si muoverebbe anche Paolo Maldini, vicino al Fenerbahce, che avrebbe fatto il nome del portiere italiano per i gialloblù turchi — gli stessi che con i loro milioni hanno già bussato a Maldini per portarsi dietro un allenatore italiano.

“A proposito di Juve, ci sarebbero gli occhi di Spalletti su Alex Meret. Luciano riporterebbe molto volentieri a Torino il portiere del suo scudetto azzurro. Alex è in scadenza 2027, Allegri dovrà scegliere in via definitiva tra lui e Milinkovic- Savic. Su Meret si potrebbe muovere anche Maldini, vicino al Fenerbahce: avrebbe fatto il nome del portiere italiano in uscita dal Napoli per i gialloblù. Pastorello, suo agente, attende le volontà del prossimo allenatore.

La scelta che spetta ad Allegri

Tutto, però, parte da una decisione interna. Meret è in scadenza nel 2027 e Massimiliano Allegri dovrà scegliere in via definitiva tra lui e Vanja Milinkovic-Savic. Una rivalità che ha attraversato tutta la stagione: alla fine Meret era tornato a essere il portiere su cui il Napoli poteva contare, anche perché in più di un’occasione ci siamo chiesti in base a quale criterio Milinkovic-Savic venga considerato un portiere forte. Il suo agente Pastorello, scrive Il Mattino, attende le volontà del prossimo allenatore prima di muoversi. Non a caso il Napoli, nel dubbio, ha già pronta un’idea per la porta come Kovar del PSV: un segnale di come la casella sia tutt’altro che blindata.

L’altro fronte: il caso Lukaku

Lo stesso Pastorello, intanto, è già al lavoro da tempo su un altro dossier pesante: Romelu Lukaku. Qui, scrive Il Mattino, il club ha le idee chiare: il belga sarà “lontano dall’azzurro dopo il Mondiale”. Resta solo da trovare la giusta destinazione per salutarsi con un anno d’anticipo. È la conferma di quanto raccontiamo da settimane: tra Lukaku e il Napoli è finita, al punto che gli azzurri puntano a liberarsene anche a parametro zero.