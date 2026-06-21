Milinkovic-Savic, occhio alla destinazione Arabia Saudita: il Napoli vuole Kovar al suo posto

In casa Napoli, sempre in attesa dell’ufficialità dell’ingaggio di Massimiliano Allegri come nuova guida tecnica, a tenere banco c’è sempre la questione portieri. C’è da dire che su un aspetto sono arrivate più conferme sul fatto che tra Alex Meret e Milinkovic-Savic a cambiare aria sarà proprio il giocatore serbo, dopo appena un anno dal suo passaggio in azzurro per circa 20 milioni.

Milinkovic-Savic potrebbe raggiungere suo fratello in Arabia Saudita: Manna vuole Kovar

Lo stesso Nicolò Schira, tramite il suo canale Youtube, ha confermato l’intenzione del Napoli di cedere l’ex giocatore del Torino. Tra le ipotesi per il suo futuro, oltre a quella di restare in Italia, c’è anche quella che porterebbe all’Arabia Saudita, dove gioca suo fratello Sergej (esattamente all’Al -Hilal di Simone Inzaghi).

Milinkovic-Savic, dunque, non preclude alla possibilità di giocare nella Saudi Pro League. Il Napoli, dal canto suo, ha già pronta l’alternativa, ovvero Kovar del Bayer Leverkusen. Il portiere, ora impegnato al Mondiale con la sua Repubblica Ceca, è da sempre tra i profili che piacciono di più a Giovanni Manna.

Calciomercato Napoli, Gila è sempre più vicino: le ultime

Il mercato del Napoli, quindi, continua a muoversi sul fronte portieri e difensore centrale. Il forcing su Gila della Lazio è sempre più intenso, anche perché Claudio Lotito avrebbe abbassato le sue richieste a 20 milioni di euro. Il club partenopeo, invece, è fermo all’offerta di 15 milioni.

La sensazione è che nelle prossime settimane l’affare si potrà concludere, visto che la Lazio ha la necessità di vendere qualche calciatore della sua rosa a causa dell’obbligo di compiere un mercato a saldo zero. Questi sono giorni ‘caldi’, e non solo per le temperature, per il calciomercato del Napoli.