Milinkovic-Savic piace in Arabia: il Napoli lo lascerebbe partire
La Gazzetta: "Allegri preferisce un portiere di garanzia tra i pali a uno specializzato nel giocare con i piedi. Per questo Vicario resta il nome indicato per il ruolo"
Il calciomercato ha da poco aperto i suoi battenti estivi e la situazione del Napoli è piuttosto complessa: niente entrate se non ci sono uscite. Parole e musica di Giovanni Manna. Dunque, inevitabilmente, chi dovrebbe uscire? Anguissa, Olivera e Milinkovic-Savic sono nel mirino. Il punto di Vincenzo D’Angelo sulle pagine della Gazzetta dello Sport.
Napoli, il punto su Milinkovic-Savic
Si legge sulla Gazzetta:
“Ochio al futuro di Vanja Milinkovic Savic, arrivato su richiesta di Conte la scorsa estate per avere un palleggiatore aggiunto dietro la linea della difesa. Allegri, però, preferisci un portiere di garanzia tra i pali a uno specializzato nel giocare con i piedi.
Per questo Vicario resta il nome indicato per il ruolo. Anche Vanja piace in Arabia (dove gioca già il fratello Sergej) e il Napoli di fronte a un’offerta concreta lo lascerebbe partire, nonostante l’investimento di appena 12 mesi fa.”
Su Anguissa e Olivera
Per quanto riguarda Anguissa, il Napoli non vuole perderlo a 0. Il Besiktas ha mostrato interesse, con il club turco che offre circa 15 milioni. È la stessa cifra che il Napoli chiede per Olivera, autentico eroe, insieme al camerunense, degli ultimi due Scudetti azzurri.
Il Napoli ha messo però i giocatori in vetrina, pronto a vendere per poi reinvestire sugli obiettivi di mercato: Gila, Khalaili o Molina.