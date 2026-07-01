Milinkovic-Savic piace in Arabia: il Napoli lo lascerebbe partire

Il calciomercato ha da poco aperto i suoi battenti estivi e la situazione del Napoli è piuttosto complessa: niente entrate se non ci sono uscite. Parole e musica di Giovanni Manna. Dunque, inevitabilmente, chi dovrebbe uscire? Anguissa, Olivera e Milinkovic-Savic sono nel mirino. Il punto di Vincenzo D’Angelo sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

Napoli, il punto su Milinkovic-Savic

Si legge sulla Gazzetta:

“Ochio al futuro di Vanja Milin­ko­vic Savic, arri­vato su richie­sta di Conte la scorsa estate per avere un pal­leg­gia­tore aggiunto die­tro la linea della difesa. Alle­gri, però, pre­fe­ri­sci un por­tiere di garan­zia tra i pali a uno spe­cia­liz­zato nel gio­care con i piedi.

Per que­sto Vica­rio resta il nome indi­cato per il ruolo. Anche Vanja piace in Ara­bia (dove gioca già il fra­tello Ser­gej) e il Napoli di fronte a un’offerta con­creta lo lasce­rebbe par­tire, nono­stante l’inve­sti­mento di appena 12 mesi fa.”

Su Anguissa e Olivera

Per quanto riguarda Anguissa, il Napoli non vuole perderlo a 0. Il Besiktas ha mostrato interesse, con il club turco che offre circa 15 milioni. È la stessa cifra che il Napoli chiede per Olivera, autentico eroe, insieme al camerunense, degli ultimi due Scudetti azzurri.

Il Napoli ha messo però i giocatori in vetrina, pronto a vendere per poi reinvestire sugli obiettivi di mercato: Gila, Khalaili o Molina.