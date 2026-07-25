Gila out per infortunio dopo 22 minuti, Amorim: “Non dovrebbe essere nulla di grave”

Il Milan ha pareggiato 2-2 in amichevole col Celtic. Lo spagnolo è entrato nella sua ripresa ma la sua partita è durata poco. Sarà valutato nei prossimi giorni

Se il Napoli, dopo il con l’Arezzo, giocherà domani contro la Carrarese per chiudere il ritiro di Dimaro, il Milan sta giocando in questi minuti contro il Celtic. È finita 2-2. Il Milan perdeva 2-0 poi ha rimontato con una doppietta di Camarda. Per la squadra di Amorim, però, bisogna registrare una brutta notizia: l’infortunio di Gila che è entrato nel secondo tempo. Era rimasto in panchina per un problema al polpaccio in allenamento. Ora bisogna vedere se si è fermato in tempo.

Milan, problemi fisici per Gila: le ultimissime sul giocatore di Amorim

Lo spagnolo, che è stato vicinissimo al Napoli, si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra, sembra al quadricipite o all’adduttore. Le condizioni di Gila, ovviamente, saranno valutate nei prossimi giorni.

Quello che preoccupa è che l’ex Lazio ha giocato appena 22 minuti. Gila infatti era entrato solamente dopo l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo.

A fine gara, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, è stato lo stesso Amorim ad aggiornare sulle condizioni di Gila:

“Gila ha sentito qualcosa ma non penso sia niente di serio. Spero e penso che si riprenderà presto”.