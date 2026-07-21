Modric resterà al Milan un altro anno, accordo verbale raggiunto per prolungare il contratto

Il centrocampista croato ha parlato anche con Amorim, scrive Romano. Niente ritiro dunque.

Modric resterà al Milan un altro anno, accordo verbale raggiunto per prolungare il contratto

As Roma 15/03/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Luka Modric

Luka Modric ha deciso di non appendere gli scarpini al chiodo e di prolungare il suo contratto col Milan di un ulteriore anno.

Modric prolunga il contratto col Milan

Non era certo che il centrocampista croato continuasse a giocare coi rossoneri, specialmente dopo la mancata qualificazione in Champions League.

Modric Milan allegri

Tuttavia, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ha raggiunto un accordo verbale con la società per prolungare di un altro anno il suo contratto dopo aver parlato anche col neo tecnico Ruben Amorim.

Dopo un Mondiale con la Croazia decisamente non all’altezza dei due precedenti, Modric ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco.