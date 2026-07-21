Modric resterà al Milan un altro anno, accordo verbale raggiunto per prolungare il contratto
Il centrocampista croato ha parlato anche con Amorim, scrive Romano. Niente ritiro dunque.
Luka Modric ha deciso di non appendere gli scarpini al chiodo e di prolungare il suo contratto col Milan di un ulteriore anno.
Modric prolunga il contratto col Milan
Non era certo che il centrocampista croato continuasse a giocare coi rossoneri, specialmente dopo la mancata qualificazione in Champions League.
Tuttavia, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ha raggiunto un accordo verbale con la società per prolungare di un altro anno il suo contratto dopo aver parlato anche col neo tecnico Ruben Amorim.
🚨❤️🖤 BREAKING: Luka Modrić has verbally agreed to sign new deal at AC Milan.
The Croatian legend continues and doesn’t retire with formal green light given to the club.
Modrić will sign new short term deal at Milan soon, he spoke to Rúben Amorim too. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/LTCEYtac49
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
Dopo un Mondiale con la Croazia decisamente non all’altezza dei due precedenti, Modric ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco.