Napoli-Arezzo, il primo 4-3-3: il giovane Prisco in mediana con Anguissa e Lindstrom. Rafa Marin titolare

Il tridente sarà composto da Giovane, Hojlund, Alisson Santos. In difesa Di Lorenzo, Rrahmani e Gutierrez. Lobotka inizialmente in panchina

Napoli-Arezzo, il primo 4-3-3: il giovane Prisco in mediana con Anguissa e Lindstrom. Rafa Marin titolare

New coach Massimiliano Allegri during SSC Napoliís first training session of the pre-season ahead of the 2026/2027 season on 17 July 2026 in Dimaro, Italy - Photo Pierre Teyssot / DPPI (Photo by Pierre Teyssot / DPPI via AFP)

Il Napoli di Massimiliano Allegri sta per fare il suo debutto sul campo di Carciato, seppur nell’amichevole contro l’Arezzo dell’ex Bucchi. Ecco la prima formazione ufficiale azzurra. Allegri il giovane regista Prisco che gioca nel 4-3-3 in mediana con Anguissa e Lindstrom.

Napoli-Arezzo, le formazioni ufficiali delle due squadre

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson Santos

Arezzo: 22 Seculin; 2 Martinez, 4 Illanes, 5 Manes, 7  Ionita, 9mm Cerri, 13Gilli, 16 Sala, 20 Cortesi, 21 Tavernelli, 27 Coccia