Napoli-Arezzo, il primo 4-3-3: il giovane Prisco in mediana con Anguissa e Lindstrom. Rafa Marin titolare

Il Napoli di De Laurentiis, riformista e illuminista: addio scaramanzia e Decibel Bellini: Napule adda cagna’ (è già cagnata)

di Massimiliano Gallo - Mentre la narrazione è ferma a sfogliatelle e unicità, il Napoli è guidato in modo innovativo ed è con la razionalità e l'intelligenza che è diventato uno dei club più temuti d'Italia. Il Napoli di De Laurentiis è la prosecuzione del Napoli fondato da Ascarelli