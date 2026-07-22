Napoli-Arezzo, il primo 4-3-3: il giovane Prisco in mediana con Anguissa e Lindstrom. Rafa Marin titolare
Il tridente sarà composto da Giovane, Hojlund, Alisson Santos. In difesa Di Lorenzo, Rrahmani e Gutierrez. Lobotka inizialmente in panchina
Il Napoli di Massimiliano Allegri sta per fare il suo debutto sul campo di Carciato, seppur nell’amichevole contro l’Arezzo dell’ex Bucchi. Ecco la prima formazione ufficiale azzurra. Allegri il giovane regista Prisco che gioca nel 4-3-3 in mediana con Anguissa e Lindstrom.
Napoli-Arezzo, le formazioni ufficiali delle due squadre
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson Santos
Arezzo: 22 Seculin; 2 Martinez, 4 Illanes, 5 Manes, 7 Ionita, 9mm Cerri, 13Gilli, 16 Sala, 20 Cortesi, 21 Tavernelli, 27 Coccia