Il Milan fa sul serio. Prende il centravanti: Gonçalo Ramos per 70 milioni dal Psg (dove non era titolare)

Il Milan ci ha messo un po’ a carburare ma ora fa sul serio. Dopo aver ingaggiato Amorim come tecnico, ha piazzato un grande colpo. Ha preso il centravanti, portoghese come il tecnico: Gonçalo Ramos dal Psg per una cifra prossima ai 70 milioni di euro. Cardinale ha messo i soldi sul tavolo. Le visite mediche sono già state effettuate in Florida. È giovane, ha appena 25 anni e ha vinto le due ultime Champions con il Psg. Non era un titolare della squadra di Luis Enrique ma comunque una pedina importante. Nell’ultima finale, vinta contro l’Arsenal, è entrato per i supplementari e ha segnato il suo rigore. L’anno prima, nella finale stravinta contro l’inter, giocò appena sei minuti. Quest’anno in Ligue1 ha segnato 6 gol, 30 presenze, 1.300 minuti giocati. Al Mondiale sta giocando poco, è entrato nel finale del match contro il Congo.

L’affare più costoso della Serie A dai 74 milioni spesi dall’Inter per Lukaku nel 2019

A riportare la notizia in esclusiva è stata la redazione di Athletic. Athletic ricorda che si tratta del trasferimento più costoso in Serie A dai tempi dell’acquisto di Romelu Lukaku dal Manchester United da parte dell’Inter per 74 milioni di euro nel 2019. Supera la cifra pagata dal Milan al Lille per Rafael Leao nello stesso anno.

Sky Sport 24 ha parlato di operazione da 65 milioni più bonus. Fabrizio Romano di affare che oscilla tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Il Milan, come evidenziato dallo stesso Gerry Cardinale, ha un centravanti degno di questo nome e ha lanciato un segnale importantissimo alla Serie A: il Milan fa sul serio e con Amorim si vuole tornare ad essere competitivo per lo scudetto.

A differenza dell’Inter, il Milan parla poco e fa parlare poco però comincia a mostrare i fatti.