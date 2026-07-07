Gila al Milan: 5 milioni netti a lui e 5 di commissione al procuratore

Ne scrive la Gazzetta. L'affare con la Lazio non è ancora chiuso, forse il Milan dovrà acquistare anche un giovane talento del club biancocelesti

Per arrivare a Gila, il Milan acquisterà un giovane talento della Lazio

Mario Gila e il Milan, una storia destinata ad avere un lieto fine. La Gazzetta scrive stamattina di una piccola frenata nel corso della trattativa, il quotidiano spiega anche poi l’escamotage che sarà utilizzato per chiudere l’affare. La Lazio, com’è noto, deve trasferire al Real Madrid il 50% della cifra incassata per la vendita (meno cinque milioni). E allora il Milan acquisterà anche un giovane talento del club di Lotito: Lorenzo Calvani, terzino sinistro classe 2008.

Spiega la Gazzetta:

“metà della cifra incassata per Gila, la Lazio dovrà girarla poi al Real Madrid. Ogni rilancio rossonero, perciò, è da considerarsi al 50%. Mentre sul cartellino di Calvani non c’è nulla da tagliare. Il Milan non alzerà più di tanto l’offerta per il difensore spagnolo, ma piuttosto accontenterà i biancocelesti sulla valutazione del giovane Primavera”.

Né Napoli né Atalanta possono raggiungere quelle cifre

La vera chiave dell’affare è un’altra. È una chiave doppia: i 5 milioni netti di ingaggio al difensore spagnolo e i 5 milioni di commissione al procuratore.

Cifre – aggiunge la Gazza – difficilmente raggiungibili dalla concorrenza, con il Napoli che non può muoversi senza prima cedere giocatori e l’Atalanta impossibilitata a garantire un ingaggio così alto.

Al momento, però, la Lazio, sembra comunque irremovibile. Vedremo nei prossimi giorni