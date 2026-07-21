Meret: “Allegri punta sull’attenzione in allenamento e vuole si sbagli poco tecnicamente, è presto fare differenze con Conte”

A KK Napoli: "Dobbiamo arrivare in alto ovunque, non dobbiamo porci limiti. Qui mi trovo molto bene e se c'è fiducia da parte del mister e della società non ho problemi a continuare questa bellissima avventura".

Alex Meret sta svolgendo il ritiro estivo con il Napoli a Dimaro e ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio partner del club, delle giornate di allenamento che stanno vivendo gli azzurri e dell’approccio del neo tecnico Max Allegri.

Meret: “Vorrei giocare il più possibile, se c’è fiducia del mister non ho problemi a restare a Napoli”

“Questo è il mio nono ritiro, sono abituato, è sempre bello essere qui, sono giorni duri di preparazione ma siamo partiti bene con grande entusiasmo. Vogliamo iniziare bene la stagione. Allegri? Parlare di differenze con Conte è presto, siamo qui da pochi giorni. Lui sta puntando tanto sull’attenzione in allenamento, vuole si sbagli poco tecnicamente, ogni gesto tecnico per lui può determinare una partita o una stagione. Lavoriamo tanto con la palla per ritrovare il ritmo“.

Meret ha anche parlato degli anni che ha vissuto a Napoli da quando è arrivato:

“Qui sono arrivato molto giovane, non potevo immaginare di vincere due scudetti. Sono stati anni con tanti alti, qualche basso, ma ho sempre vissuto tutto con grande professionalità cercando di migliorare sempre e sono felice del percorso fatto e sono felice di ricominciare qui. Coppa Italia 2020? Bel ricordo, grande emozione, ma questo vale per tutti gli altri trofei, ognuno speciale a modo suo“.

Gli obiettivi per la prossima stagione sono chiari:

“Sicuramente cercare di fare una grande stagione per dare un’altra gioia ai nostri tifosi. E per me giocare il più possibile e dare una mano ai compagni. Dobbiamo arrivare in alto ovunque, non dobbiamo porci limiti, dobbiamo lavorare al meglio e poi vedremo cosa accadrà. Champions? Andare avanti è fondamentale, purtroppo lo scorso anno ci siamo fermati subito e quindi fare strada è un nostro desiderio e dobbiamo riuscirci quest’anno. Futuro? Qui mi trovo molto bene e se c’è fiducia da parte del mister e della società non ho problemi a continuare questa bellissima avventura. E io questa fiducia la sento, sono carico, voglio far bene come tutti“.

Il portiere azzurro è uscito un po’ dalle gerarchie della Nazionale italiana e ora vorrebbe riconquistare un posto con il nuovo corso:

“Inizia un nuovo ciclo e speriamo sempre di far parte dell’altro Azzurro“.