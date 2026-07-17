Discontinuità tra Allegri e Conte: subito il pallone a Dimaro (oltre alla trasparenza sugli infortuni)

Le prime differenze tra Allegri e Conte

Primo giorno di ritiro a Dimaro. Il Napoli è arrivato e nel tardo pomeriggio c’è stato il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. Ed emergono le prime differenze tra Allegrie e Conte. È comparso immediatamente il pallone. Un tratto di discontinuità che viene sottolineato da Massimo Ugolini a Sky Sport 24:

“Ci sono stati due giri di campo, un po’ di allunghi, dopodiché è comparso subito il pallone. Pochissimo lavoro a secco. Quindi qualcosa di diverso si è visto rispetto alla scorsa stagione. Anche se è presto per parlare di metodo Allegri visto che siamo al primo giorno”.

La partitella e il gol di Lindstrom

Ugolini ha raccontato che si è svolta prima partitella

“e il primo gol stagionale è stato segnato da Lindstrom che a Napoli ha avuto poca fortuna. L’infortunio di Buongiorno ridisegna i piani di mercato del Napoli, a questo punto Rafa Marín diventa intoccabile. Doveva essere valutato da Allegri ma al netto della valutazione di Allegri, c’è bisogno di riempire il vuoto in organico”.

L’altro tratto di discontinuità, come segnalato, è la trasparenza sul bollettino medico. Almeno per quel che riguarda il primo giorno. Il Napoli ha comunicato gli infortuni e le relative terapie per Gilmour, Neres e Beukema. Oltre ovviamente a Buongiorno.

Il bollettino medico del Napoli

Gilmour prosegue il suo iter riabilitativo dopo il trauma distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale rimediato in Nazionale.

Neres ha svolto un lavoro di rieducazione in seguito a terapia infiltrativa rigenerativa del ginocchio sinistro.

Beukema ha iniziato un programma di rieducazione in seguito al riacutizzarsi di patologia cronica bilaterale del tendine achilleo.