Per L’Equipe Maldini e Leonardo possono convincere Guardiola. Sennò c’è Pirlo…

La Germania prende Klopp. La Francia Zidane. Non è che poi la scalcagnata Italia può davvero finire nelle mani di Pirlo. E allora ecco che è scattata l’operazione orgoglio nazionale: il viaggio in Spagna di Maldini e Leonardo per convincere Pep Guardiola. Ne scrive anche L’Equipe.

Pirlo a parte, scrive il giornale francese, i due favoriti erano Antonio Conte e Roberto Mancini. “Conte (che ha allenato la nazionale dal 2014 al 2016) non è mai stato contattato, stando alle sue stesse dichiarazioni, mentre Mancini (che ha guidato la nazionale italiana alla vittoria agli Europei del 2021) è ora un suggerimento del Malaga, con cui ha un rapporto di stretta collaborazione. Il nome di Guardiola circola già da tempo, dato che è svincolato dopo i dieci anni trascorsi al Manchester City ed è stato accostato all’Italia fin dai tempi in cui ha giocato lì, alla Roma e soprattutto al Brescia, dove torna regolarmente”.

Ma l’aspetto finanziario è importante

L’Equipe ricorda che per la verità Guardiola avrebbe già ribadito di volersi prendere un anno sabatico. Ma “il leggendario curriculum del duo Maldini-Leonardo potrebbe però convincere Pep Guardiola. In caso contrario, la federazione italiana potrebbe rivolgersi ad Andrea Pirlo, la cui carriera da allenatore ha faticato a decollare (Juventus, Karagümrük, Sampdoria e United FC a Dubai), ma che è decisamente meno costoso di Guardiola. L’aspetto finanziario giocherà sicuramente un ruolo importante. In quest’ottica, Maldini presenterà le sue idee alla prossima assemblea della Lega Serie A, giovedì prossimo, alla presenza di tutti i presidenti dei club, pronti a contribuire economicamente allo stipendio di un allenatore di alto livello. Tuttavia, sono soprattutto loro a spingere per il ritorno di Conte”.