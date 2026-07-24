Maresca al City: “Dopo i grandi cicli, ci sono sempre le difficoltà. Rodri resta con noi”

In conferenza: "Come è successo dopo Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger. Questo club ha avuto appena tre allenatori in diciassette anni"

Enzo Maresca è stato presentato come nuovo tecnico del Manchester City. Il club inglese, dopo un decennio firmato Pep Guardiola, con 20 trofei conquistati, hanno voltato pagina dopo l’addio del catalano. E così per la sua sostituzione è stato scelto l’italiano, già presente nello staff di Guardiola e con esperienza al Chelsea, con cui ha vinto la Conference League nel 2025 ed il Mondiale per Club.

“Mi sento di nuovo a casa e sto molto bene. Fin dal primo giorno le sensazioni sono state fantastiche, quindi sono felice. Per me è un privilegio, perché il fatto che il club abbia scelto me rappresenta un enorme riconoscimento. Considero Pep probabilmente il miglior allenatore degli ultimi 20-25 anni. Questa è anche una sfida bellissima” ha esordito.

Maresca sottolinea la forza del Manchester City

Maresca ha poi anche sottolineato la stabilità del club inglese, vero punto di forza del City. “La storia insegna che, dopo allenatori rimasti tanti anni nello stesso club, spesso arrivano momenti difficili, come è successo dopo Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger. Per me la sfida è fare subito le cose nel modo giusto, per questa società, per i tifosi e per tutti. Questa società ha avuto soltanto tre allenatori in 17 anni. È qualcosa di molto raro. È uno dei motivi per cui sono fiducioso che potremo continuare il lavoro svolto negli ultimi 14-15 anni, da Roberto Mancini a Manuel Pellegrini fino ai dieci anni di Pep Guardiola“.

Rodri blindato: niente Real Madrid

La conferenza è stata lo spunto anche per parlare di mercato e blindare Rodri, nel mirino del Real Madrid. “Quando si parla di grandi giocatori è normale che ci siano tante speculazioni. Non sono preoccupato. Ha vinto il Mondiale ed è stato uno dei migliori giocatori del torneo. Qualsiasi allenatore vorrebbe avere Rodri in squadra. È un giocatore straordinario. Lunedì sarà operato, poi avrà bisogno di riposo e di recuperare. Successivamente tornerà con noi”.

Maresca si espone su Trafford e Grealish

Netto anche il giudizio su Trafford e Grealish. “Il primo lo conosco molto bene, perché era il mio portiere quando allenavo l’Under 23. Ma finché il mercato è aperto può succedere di tutto. Al momento resta uno dei nostri portieri. Oggi Jack è un giocatore del Manchester City. Ho sempre detto che, quando arrivo in un club, è mio dovere allenare tutti i calciatori che ne fanno parte. Con Jack ho un ottimo rapporto. Anche dopo la mia partenza siamo rimasti in contatto perché è una persona dal cuore grande e un ragazzo davvero eccezionale. Poi vedremo cosa succederà”.