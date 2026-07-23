Manna su De Bruyne: “Non ho gradito le sue parole. I calciatori quando firmano, firmano. Poi decide la società”

Il ds in conferenza: "Ha avuto un anno complicato, è stato un investimento importante per termini economici e di appeal, ha reso meno per problemi ma è un campione e non vedo aspetti negativi"

Il ds Manna ha parlato in conferenza stampa e tra i tanti temi toccati, inevitabile il discorso sia caduto anche su Kevin De Bruyne e sul futuro del centrocampista belga. A tal riguardo, però, nessun dubbio da parte del dirigente.

“De Bruyne l’anno scorso ha sposato questo progetto firmando un biennale più opzione. L’anno scorso si è fatto male, fino a quando c’era, è stato utile. Quando firmano, firmano, poi è la società che decide cosa si fa. Kevin è un calciatore del Napoli, il mister non ha parlato con lui come non ha fatto con nessun altro. Quando arriverà si metterà a disposizione”.

Manna su De Bruyne: “E’ un campione”

Il ds Manna ha ricordato come De Bruyne abbia “avuto un anno complicato, è stato un investimento importante per termini economici e di appeal, ha reso meno per problemi ma è un campione e non vedo aspetti negativi” prima di lanciare una vera e propria stoccata al campione belga.

“Sicuramente non ho gradito personalmente le sue dichiarazioni, ma ne parleremo, non c’è problema. Fa parte del progetto, non c’è niente da decidere“.

Insomma, sembra indubbia la permanenza di De Bruyne in azzurro, con il calciatore che terminate le vacanze post Mondiale si metterà a disposizione di Max Allegri. E sarà necessario senza dubbio un confronto con il ds ma anche con il tecnico anche per capire il progetto tecnico e l’utilizzo dell’ex Manchester City.