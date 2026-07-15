Aspettando il ct, il “colloquio” Mancini-Malagò si gioca in campo: il candidato azzurro e il presidente Figc fianco a fianco
Nessun summit a Coverciano: i due si sono ritrovati sullo stesso prato per un quarto di finale della Coppa Canottieri Over 60, con la maglia del Circolo Canottieri Aniene.
Nell’attesa che il calcio italiano trovi la sua nuova guida, Roberto Mancini e Giovanni Malagò un “colloquio” lo hanno già avuto. Non a Coverciano, però, ma in campo: come racconta il Corriere dello Sport, i due si sono ritrovati fianco a fianco per una partita della Coppa Canottieri Over 60. Uno scenario decisamente meno istituzionale, ma perfetto per una fotografia particolare: uno dei principali candidati alla panchina azzurra e il nuovo numero uno della Figc, con la stessa maglia del Circolo Canottieri Aniene.
Un quarto di finale preso (molto) sul serio
Un “semplice” quarto contro il C.T. Eur, e un gioco di coincidenze divertente. Sul campo, però, nessuno aveva voglia di scherzare: agonismo altissimo, proteste comprese, con l’intensità di partite ben più pesanti. Mancini è stato il primo ad arrivare, puntuale e concentrato, quasi già immerso nel clima gara; Malagò si è fatto attendere, presentandosi per ultimo.
Entrambi titolari nei due tempi, ma il neo-presidente ha gestito le energie, rifiatando e lasciando il posto ad Antonio Conte. No, non l’altro Conte in ballo per la Nazionale, ma il suo omonimo, storico avvocato della Roma dell’era Sensi.
Il 10 a Malagò e lo show di Mancini
Il vero protagonista, comunque, è stato Mancini. Per una volta ha rinunciato al suo iconico numero 10 — ceduto proprio a Malagò — scegliendo la maglia numero 8. Quasi sempre in campo, tolta una brevissima sosta in panchina, ha dato spettacolo: colpi di tacco a ripetizione, tre assist vincenti nei minuti finali, giocate di prima, cambi di gioco e un calcio di punizione trasformato con la qualità dei giorni migliori. Non pago, poco dopo ha centrato anche l’incrocio dei pali con un’altra conclusione da fermo. Sulla respinta è arrivato proprio Malagò, che ha sfiorato il gol trovando però un salvataggio sulla linea.
L’immagine che resta
Alla fine, con una straordinaria rimonta, l’Aniene ha chiuso i tempi regolamentari in pareggio, per poi vincere ai rigori: semifinale. Mancini, neanche a dirlo, ha realizzato il suo; a Malagò non è nemmeno toccato calciare. Ma l’immagine destinata a rimanere è quella dei due fianco a fianco — almeno per una sera. Un fotogramma curioso, in un’estate in cui il toto-panchina resta apertissimo: da Pirlo dato in pole fino alla pazza idea Guardiola coltivata da Maldini e Leonardo. Con quel Maldini che, va ricordato, con Mancini non ha mai avuto un feeling speciale. In attesa dei summit veri, intanto, il primo confronto è finito ai rigori.