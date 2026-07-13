Pirlo è in pole per diventare il nuovo ct della Nazionale italiana

La Gazzetta scrive che incarna ciò che vorrebbero in un ct Maldini e Leonardo: conoscenza profonda del pianeta Italia, coraggio, idee, spirito.

Il dt della Nazionale italiana Paolo Maldini e il suo braccio destro Leonardo starebbero pensando ad Andrea Pirlo come futuro ct della Nazionale italiana. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Stamani ne aveva già scritto il Corriere della Sera, ora la Gazzetta conferma quella che potrebbe essere una vera e propria sorpresa. Maldini lo avrebbe voluto al Milan 2023, Leonardo come suo giocatore a Parigi nella stagione 2011-2012. Ora sembra essere il nome in pole.

Pirlo tra i candidati per la panchina della Nazionale italiana

La Gazzetta scrive:

Pirlo è un allenatore non più giovanissimo, a 47 anni allena a Dubai dopo aver guidato la Juventus, i turchi del Karagumruk e la Sampdoria. Ma, soprattutto, Pirlo incarna agli occhi del direttore tecnico azzurro Maldini e del suo “consigliere” Leonardo ciò che deve incarnare la guida della Nazionale che si pone l’obiettivo di ritrovare il mondo nel 2030: conoscenza profonda del pianeta Italia, coraggio, idee, spirito.

Sullo sfondo resta il sogno Pep Guardiola, ma anche i ritorni di Antonio Conte e Roberto Mancini.