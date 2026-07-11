Oriali si separa da Conte dopo 12 anni: ha detto sì alla Nazionale con Mancini

Il Messaggero: "Oriali sarà team manager. Conte si defila per questioni di stipendio (minimo sei milioni) ma anche per le richieste di avere carta bianca. "

E se si separano anche loro due, noi non crediamo più a niente: sembravano uniti da un fil rouge, dove stava uno c’era anche l’altro, ed ecco che ora la premiata coppia Conte-Oriali sembra a un passo dallo scindersi.

Eh sì, il salentino si è defilato dalla corsa per la panchina della Nazionale. Le pretese economiche erano probabilmente troppo esose, nonostante le sponsorizzazioni di Marotta, ed ora Mancini è sulla retta finale, a un passo dal traguardo. Con lui c’è Gabriele Oriali con sé. Il punto di Alberto Abbate sul Messaggero.

Nazionale, sfuma Conte ma non Oriali

“La grande sorpresa è che nel gruppo che dovrà riportare l’Italia ai Mondiali nel 2030 ci sarà anche Gabriele Oriali, che ha già detto sì al ritorno in azzurro: sarà team manager, probabilmente, come lo era ai tempi di Antonio Conte, rimasto per settimane come ombra ingombrante sulla Nazionale, ma ormai sempre più sfumato.

Già, perché una vera e propria trattativa con Conte non è mai iniziata, ma giovedì c’è stato un contatto con Malagò, che ha forse chiuso definitivamente ogni spiraglio. Per questioni di stipendio (minimo sei milioni) ma anche per le richieste di avere carta bianca per una rivoluzione a via Allegri, a partire dal settore giovanile, e non solo.”

I motivi del ritorno di Mancini

Se da un lato il suo abbandonare la nave fu visto come un gesto ai limiti dell’imperdonabile, c’è comunque da ricordare che Mancini ct è stato uno dei migliori per rendimento e risultati raggiunti negli ultimi vent’anni. E poi metteteci che ha richieste molto più ragionevoli di Antonio Conte e il gioco è fatto. Lele e Antonio si separano dopo un sodalizio durato 12 anni.