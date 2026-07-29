Malagò svela il messaggio di Donnarumma: “Pres, è esattamente quello che io e la squadra volevamo”

Donnarumma ha voluto sottolineare di come Mancini e Ranieri siano la scelta giusta per il futuro della Nazionale

In giornata si è tenuta la lunga conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini come nuovo ct e di Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico della Federazione italiana. Ma anche lo stesso Giovanni Malagò ha rilasciato diverse dichiarazioni, tra queste bisogna sicuramente sottolineare un retroscena su Gigio Donnarumma.

Donnarumma ha ringraziato Malagò per gli arrivi di Mancini e Ranieri

Il portiere del Manchester City, che si è appena sposato, ha mandato un messaggio a Malagò per complimentarsi della scelta di Roberto Mancini e Claudio Ranieri:

“Ho ricevuto un messaggio di Donnarumma che mi ha scritto dalla luna di miele: “pres, esattamente quello che io e la squadra volevamo. Grazie””.

Malagò non fa nulla a caso. Ha voluto fare sapere che la squadra voleva Mancini. E ha voluto farlo sapere a tutti.