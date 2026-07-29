Malagò stoccate a Maldini: “Ranieri ha detto subito sì, senza se e senza ma, ahhhhh. Non tutti i mali vengono per nuocere”

E ancora: "Ranieri ha qualità umane, di stile indispensabili considerato il contesto vissuto in epoca recente. Donnarumma mi ha inviato un messaggio: "Pres, volevamo proprio questo, grazie". Il progetto Fifa? Stiamo con la Uefa, Ceferin molto duro. Si è creato un confine netto tra Fifa e Uefa"

Le stoccate del presidente Malagò a Maldini.

Anche il presidente della Figc Giovanni Malago ha preso la parola durante la conferenza stampa. Ha lanciato due frecciate a Paolo Maldini.

La prima, parlando di Ranieri:

“Ho sentito Claudio, mi ha detto subito sì, senza se senza ma, ahhhhhh (di soddisfazione)”.

E poi ha detto, rispondendo a un’altra domanda: “Io sono totalmente fatalista. Questo è quel che mi aspetta, è il destino. In questi giorni è successo di tutto, potremmo definirla la tempesta perfetta. Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere”.

A proposito di Ranieri, ha detto:

“Qualche benpensante, presente anche in sala, pensa che fosse tutto a tavolino. Io ho chiamato Claudio e la prima domanda è stata: “come vedi Mancini allenatore?” Lui ha risposto “benissimo”. La seconda questione è che ha quelle qualità, oltre alla carriera che si commenta da sola, qualità umane, personale, di stile che sono un’altra componente indispensabile considerato il contesto vissuto in epoca recente (molto sibillino, ndr). Ranieri il contratto l’ha firmato in piedi”.

“Gravina mi ha chiamto dopo la conferenza di ieri dicendo che lui era d’accordo su tutto

“Ho ricevuto un messaggio di Donnarumma che mi ha scritto dalla luna di miele: “pres, è proprio quel che io e la squadra volevamo. Grazie”.

Questione Fifa e progetto cosiddetta privatizzazione dei Mondiali.

“Ieri sera il segretario generale Uefa mi ha chiamato per partecipare a una videoconferenza con le federazioni più prestigiose in Europa e ha inserito l’Italia. Con Spagna Inghilterra, Francia Germania, Inghilterra. È una sottolineatura di considerazione da parte della Uefa. Avevo già ricevuto una serie di documenti su questo progetto chiamatelo così. È un progetto della Fifa che definisco particolare. Il presidente Ceferin in videoconferenza ha espresso un’opinione a dir poco contraria a questo progetto. Domani ci sarà una conferenza tra tutte le federazioni. Tra la Uefa e la Fifa oggi c’è una situazione di totale conflittualità. Questa cosa ha operato un confine inseparabile tra questi due mondi. Ne avrei fatto a meno in questi giorni. Poi faremo un comunicato con tutto quel che implica. Noi siamo in Europa, aderiamo all’Uefa, Gravina è vice-presidente, aspettiamo solo la conferenza per una posizione ufficiale”.