Malagò: “Pirlo ct? Se dico sì sbaglio e se dico no sbaglio”. Forse ha capito…

Il Presidente della Figc dice che finora ha avuto da fare, ma che ora partono le call con Maldini e Leonardo: "E' come il calciomercato". L'annuncio forse la prossima settimana"

È che finora proprio non ha avuto tempo, Giovanni Malagò. Mica trovare il nuovo commissario tecnico della Nazionale è una priorità. Però ora, messe a posto tutte le scartoffie della presa in carico del carrozzone federale (in realtà è ancora in piedi la questione dell’ineleggibilità), può finalmente mettersi a tavolino con Maldini e Leonardo, e sfrondare la “short list” – così l’ha chiamata – di papabili. Ormai il totonomi è partito ma servirà ancora tempo, ha fatto capire il Presidente dopo la Giunta del Coni.

L’annuncio la prossima settimana

“Do la mia parola d’onore che da oggi pomeriggio si va a lavorare su una short list per un contesto individuabile, magari con un profilo. Non ho avuto tempo di farlo prima. Con Maldini e Leonardo avremo incontri video e li vedrò forse domani a Milano. E li vedrò sicuramente la prossima settimana in Assemblea di Lega, dove ci saranno anche loro per fare un po’ il punto. L’annuncio del nuovo Ct potrebbe quindi slittare alla prossima settimana? Non mi sento di escluderlo, anche perché come tutte le cose, come anche nel caso di Paolo e Leonardo, prima si trova un accordo e poi bisogna mettere i puntini sulle i su tanti argomenti. È come il calciomercato…”. Cioè, come l’oroscopo. Per ora siamo alla fase dell’ipotesi buona per tutto. Il metodo è quello del trailer continuo già usato per Maldini.

Pirlo sì o no?

E infatti i nomi di questa stranissima short list sono diversissimi: Conte, Mancini, Guardiola e Pirlo. Sembra il giochetto della Settimana Enigmistica: scova l’intruso.

Su Pirlo Malagò se l’è giocata alla democristiana piaciona, la nuova cifra della sua Figc: “Pirlo è nella lista? Mi devo fermare sui nomi, perché se dico sì sbaglio e se dico no sbaglio”.

Poi, scrive Sky, dice di aver chiesto che “ci possa essere un presidio fisso del Club Italia nella sede della Lega a Milano, a dimostrazione del legame forte tra la Federazione e la Lega di Serie A e B”. Il presidio, come slow food.