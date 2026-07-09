Malagò: “Questa è la settimana del dt, ci potrebbe essere una sorpresa”
"Spero nel weekend di calmare l'agitazione. Una volta superato questo primo argomento del dt, paradossalmente si potrebbe procedere più facilmente sul resto".
L’aveva promesso e sembra voglia mantenere la promessa: il dt della Nazionale italiana dovrebbe essere scelto entro la fine di questa settimana. Parole e musica di Giovanni Malagò, a margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell’Acs (Asomi College of Science) al Salone d’Onore del Coni. Lui ha ricevuto l’onorificenza in Sport Diplomacy.
Le parole di Malagò
Le riporta l’Ansa:
“Questa è la settimana del dt, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l’agitazione. Sto lavorando molto, ci può anche essere un sorpresa. Magari si va più facilmente su altre situazioni. Una volta superato questo primo argomento del dt, paradossalmente si potrebbe procedere più facilmente sul resto”.
Il favorito per il ruolo
Ovviamente, come si sa da tempo e dopo diversi giorni di titubanza, Paolo Maldini sembra destinato ad accogliere questa enorme sfida. L’ex Milan ha la caratura necessaria per il ruolo, o almeno è quello che pensa Malagò.
Paolo non ha ancora sciolto le riserve e, secondo Elisabetta Esposito della Gazzetta, vuole liberarsi di un’altra offerta ricevuta prima di dire sì. Rifiutare il ruolo di presidente del Club Italia e direttore tecnico non sarebbe facile per nessuno.