Malagò: “Questa è la settimana del dt, ci potrebbe essere una sorpresa”

il dt della Nazionale italiana dovrebbe essere scelto entro la fine di questa settimana. Parole e musica di Giovanni Malagò, a margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell’Acs (Asomi College of Science) al Salone d’Onore del Coni. Lui ha ricevuto l’onorificenza in Sport Diplomacy. L’aveva promesso e sembra voglia mantenere la promessa:. Parole e musica di Giovanni Malagò, a margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell’Acs (Asomi College of Science) al Salone d’Onore del Coni. Lui ha ricevuto l’onorificenza in Sport Diplomacy.

Le parole di Malagò

Le riporta l’Ansa:

“Questa è la settimana del dt, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l’agitazione. Sto lavorando molto, ci può anche essere un sorpresa. Magari si va più facilmente su altre situazioni. Una volta superato questo primo argomento del dt, paradossalmente si potrebbe procedere più facilmente sul resto”.

Il favorito per il ruolo

L’ex Milan ha la caratura necessaria per il ruolo, o almeno è quello che pensa Malagò. Ovviamente, come si sa da tempo e dopo diversi giorni di titubanza, Paolo Maldini sembra destinato ad accogliere questa enorme sfida.