Lukaku al Mondiale, un gol ogni 67 minuti giocati

Non è solo Trump Dance

Romelu Lukaku si preso la scena. Con i gol e con la Trump Dance. Le copertine mondiali se l’è prese con i festeggiamenti del quarto gol agli Stati Uniti. La Trump Dance è stata la pubblica derisione del tentativo di inquinare il Mondiale con l’assurda decisione di sottrarre la squalifica all’americano Balogun dopo le pressioni di Trump a Infantino.

Lukaku oggi è celebrato su tutti i giornali. Scrive Repubblica con Emanuela Audisio che gli Usa escono con una batosta e con la derisione mondiale:

“Lukaku (33 anni), un cecchino che entra dalla panchina che dopo aver segnato si mette a fare con gli altri la Trump Dance sulle note di YMCA dei Village People. Lukaku, ultima presenza in campo in serie A: 6 minuti in Napoli-Torino a marzo”.

Ma non è solo politica, anche calcio. Lukaku a questi Mondiali sta dimostrando di essere vivo e vegeto. Ha giocato poco quest’anno perché era infortunato ma se è in condizione, può ancora dire la sua.

Lukaku al Mondiale ha dimostrato che è ancora un signora attaccante

E il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini mette in fila un po’ di numeri:

“Romelu ha scherzato con il potere ma in campo continua a fare sul serio. Tre gol al Mondiale per Big Rom da subentrato, con tre tiri nello specchio e sei complessivi contro Nuova Zelanda, Senegal e Stati Uniti; una rete ogni 66,67 minuti, per un totale di 200 minuti collezionati in cinque partite. E ancora: un autogol indotto con un movimento da centravanti puro all’esordio con l’Egitto, più un assist a Saelemaekers nel 5-1 ai neozelandesi. Titolare una volta, contro l’Iran, e poi sempre dentro a partita in corso. Un cambio da record: ha eguagliato il primato di Marc Wilmots nel 2002 segnando in tre partite di fila al Mondiale con il Belgio e poi, quanto a reti firmate da subentrato, s’è piazzato alle spalle di Roger Milla, mitico vecchio leone del Camerun che a Italia ’90 fu capace di segnarne quattro. Per concludere: ha consolidato la leadership di miglior cannoniere di tutti i tempi della storia della nazionale, 93 gol in 131 presenze dal 2010”.