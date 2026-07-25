De Bruyne e Lukaku si riducono le ferie e saranno il 1° agosto al centenario del Napoli

Lo scrive Repubblica. Sarebbero dovuti rientrare il 5 agosto. Allegri ha deciso di puntare su Kdb, è convinto di poterlo recuperare alla causa del Napoli. Lukaku si vedrà

Per Allegri De Bruyne è al centro del progetto Napoli

Kevin De Bruyne sarà il 1° agosto sul palco di piazza Plebiscito per il centenario del Napoli. Ha accolto l’invito della società che gli ha chiesto di rientrare prima per poter presenziare all’evento cui il club sta lavorando da mesi. Addirittura per il centenario il Napoli interromperà il ritiro di Castel di Sangro per portare tutti i calciatori sul palco del Plebiscito. Scelta a nostro avviso discutibile ma tant’è. In realtà, informa Repubblica, ci sarà anche Lukaku. Pure lui ha promesso di esserci.

De Bruyne sarebbe dovuto rientrare il 5 agosto, proprio come Romelu (che secondo La Stampa piace alla Juve). Il rientro anticipato di De Bruyne significa che le parole di Manna dell’altro giorno non hanno creato alcuna frattura col belga che è considerato inamovibile da Allegri (anche se ieri sera Schira su X ha lanciato una notizia di segno opposto).

Kdb è molto stimato all’interno dello spogliatoio

Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

“Il Napoli chiama, De Bruyne risponde. Il 1° agosto ci sarà infatti pure lui sul palco in allestimento a piazza Plebiscito (…). Il club ha chiesto a KDB di esserci e il top player belga non si è tirato indietro”.

Quindi accorcerà le vacanze.

De Bruyne – ricorda Repubblica – ha 50 milioni di follower, è il giocatore più famoso della squadra a livello internazionale ed è un “brand” su cui De Laurentiis ha investito anche fuori dal campo. Non a caso c’è anche lui tra i calciatori che hanno indossato la seconda maglia nella promozione della divisa.

Repubblica scrive anche che Allegri è convinto di poterlo recuperare, che Kdb è molto stimato all’interno dello spogliatoio. L’anno scorso è andato male, anche per l’infortunio. Secondo Repubblica il Napoli ha scelto di puntare su Kdb. Allegri è convinto. Poi si vedrà che cosa accadrà con Lukaku.