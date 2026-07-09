Lukaku, il buon Mondiale non basta per restare: Italiano lo vuole in Turchia (Fanatik)

Romelu Lukaku sta disputando un Mondiale quasi da protagonista assoluto. Il centravanti belga ha praticamente saltato quasi tutta la stagione a causa di un infortunio patito in ritiro lo scorso agosto ed ha chiuso l’annata con cinque scampoli di gara ed un gol a Verona. Gli screzi con Antonio Conte e con il club per la volontà di curarsi in patria hanno però sortito gli effetti sperati.

Lukaku è stato convocato da Rudi Garcia e sta pure dimostrando di poter essere ancora decisivo. E così, con il futuro a Napoli in bilico sebbene Allegri voglia studiare una possibile coesistenza con Hojlund, altri club l’hanno messo nel mirino. Big Rom nella prossima stagione potrebbe giocare in Turchia, al Besiktas, alle dipendenze di Vincenzo Italiano.

Il Besiktas vuole Lukaku: ricevute garanzie mediche

Lo riporta il Fanatik. Ecco quanto si legge: “Il Beşiktaş, che continua ad annunciare un acquisto dopo l’altro, ha ora messo nel mirino Romelu Lukaku come prossimo colpo di mercato. Dopo aver atteso a lungo una risposta da Dušan Vlahović senza ricevere le notizie sperate, il club bianconero ha deciso di virare sull’attaccante belga“.

Il club è intenzionato ad acquistarlo ed ha anche dato il via all’operazione. “Come primo passo, il Beşiktaş ha richiesto i referti medici del giocatore, reduce da un grave infortunio nella scorsa stagione. Dopo aver ricevuto il via libera dallo staff medico in seguito all’analisi della documentazione, il club ha avviato i primi contatti ufficiali“.

Lukaku-Besiktas, distanza con il Napoli

Stabilita l’integrità del calciatore, contatti con il Napoli con il quale al momento c’è distanza economica. “Sono stati avviati colloqui sia con l’agente del calciatore sia con il Napoli. Secondo quanto riportato, Lukaku sarebbe favorevole al trasferimento in Turchia, mentre il club partenopeo avrebbe fissato il prezzo del cartellino a 10 milioni di euro”.

“Le trattative sono in corso e il Beşiktaş starebbe cercando di chiudere l’operazione per circa 5 milioni di euro. Il contratto di Romelu Lukaku con il Napoli scadrà il 30 giugno 2027. Nel Mondiale 2026, Lukaku ha disputato cinque partite, realizzando tre gol e fornendo un assist“.