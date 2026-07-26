Lukaku si allena anche in vacanza, mentre il Napoli fa il prezzo della sua cessione: 15 milioni
Il Corriere dello Sport ha riportato la notizia che il Napoli vuole 15 milioni per la cessione di Lukaku che, nel frattempo, si allena anche in vacanza
Il Napoli di Allegri, dopo la presentazione di ieri in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, è pronto per la sua ultima amichevole in Trentino contro la Carrarese. Tuttavia, ovviamente, in questo periodo è sempre il mercato a farla da padrone. Per quanto riguarda il club partenopeo quello più importante attualmente è quello in uscita. Tra i giocatori indicati a lasciare la squadra azzurra bisogna sicuramente il nome di Romelu Lukaku.
Napoli, Lukaku sempre più lontando dalla squadra azzurra: le ultime sul suo futuro
Come riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe fatto anche il prezzo per dare il via alla cessione del centravanti belga: 15 milioni di euro. Quello che è certo, considerando anche le parole del suo agente Pastorello, il futuro di Romelu Lukaku sembra essere sempre più lontano dal capoluogo campano.
Nel frattempo, dopo il buon Mondiale disputato con il suo Belgio, l’attaccante del quarto scudetto del Napoli si divide tra allenamento in palestra e vacanza con la sua famiglia. Tra qualche settimana ci saranno sicuramente delle novità sul destino di Lukaku che, a differenza di Kevin De Bruyne, sembra già segnato.
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