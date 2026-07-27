La Roma aveva bisogno di un esterno e ha preso Castro (35 milioni) che è una punta: sarà felice Gasp

Hanno perso Greenwood, hanno subito la beffa di Summerville, inseguito Nusa. Ricordano la scena dei Griffin con Peter che fa il regalo alla moglie

C’era una celebre scena de I Griffin in cui Peter, volendo fare un regalo alla moglie, le dice: “Ricordi che hai sempre desiderato un anello di diamanti?”. Lei, già emozionata, si aspetta il grande gesto, ma lui risponde: “Esatto, ho comprato un cavallo”. La felicità della consorte si trasforma così in stupore e rabbia.

Ecco, qualcosa di simile è successo alla Roma: aveva bisogno di un esterno dopo essere stata beffata nella vicenda Greenwood e, invece di prendere un giocatore di fascia, ha investito 35 milioni su Castro. Un calciatore di talento e con margini importanti, e che ha quasi 22 anni, ma che per caratteristiche non è esattamente un esterno. Se Juve e Napoli sono ferme, la Lupa sembra proprio confusa. In due anni al Bologna l’argentino ha segnato in Serie A rispettivamente 8 e 7 gol.

Roma, arriva Castro ma…

Castro è un bel calciatore. Ma spendere 35 milioni per quello che, a questo punto, rischia di essere il panchinaro di lusso di Malen, a cosa serve? Poi magari Gasperini troverà il modo di farli convivere, ma ci sembra una soluzione piuttosto curiosa, considerando la ricerca spasmodica di un’ala sinistra che finora non ha portato a nulla.

Dopo il mancato arrivo di Greenwood, la beffa per Summerville, il trasferimento di Garnacho all’Aston Villa e le alternative rimaste in piedi come Nusa e addirittura Lang, la situazione sembrava già complicata. Ma ora, dopo aver investito quasi 40 milioni per una punta come Castro, viene spontaneo chiedersi: che fine farà la ricerca dell’esterno? Saremmo curiosi di sentire il Gasp.

La cessione di Dovbyk

Sembra piuttosto palese che l’operazione Castro rientri in un’operazione più ampia che riguarda anche Artem Dovbyk presentato in pompa magna nell’estate 2024 ma poi profondamente deludente rispetto alle aspettative.

Secondo Fabrizio Romano (ma anche Sky Sport), l’attaccante ucraino sarebbe sulla strada per Bologna in prestito. Evidentemente si sono fatti i loro conti.