Summerville, la Roma aveva mandato un volo per portarlo oggi nella capitale. E invece è finito in Arabia Saudita

La cronaca della beffa. I Friedkin avevano previsto l'arrivo oggi a Ciampino. Poi, però, l'Al Hilal ha messo 80 milioni di euro sul tavolo

Prima Greenwood, ora Summerville

E sono due. Prima Greenwwod finito al Fenerbahce. E adesso Summerville l’olandese 24enne del West Ham che nel pomeriggio è finito in Arabia Saudita. L’Al Hilal, allenato da Simone Inzaghi, l’ha acquistato per la cifra monstre di 80 milioni con 16 milioni netti di ingaggio. Cifre ovviamente fuori portata per la Roma come per il calcio italiano tutto. E così le beffe salgono a due. E Gasperini resta ancora senza esterni d’attacco. Ma la macchina del mercato giallorosso si è rimessa in moto. Ora i giallorossi sognano il senegalese Mbaye, del Psg, oppure il norvegese Nusa del Lipsia. Garnacho invece sta andando all’Aston Villa.

Oggi a Trigoria erano convinti che fosse il giorno del suo arrivo. I Friedkin aveva mandato un volo a Rotterdam per portare Summerville a Roma nel primo pomeriggio. Inutilmente. Sarebbe dovuto atterrare a Ciampino.

Il volo prenotato dai Friedkin, inutilmente

Ilario Di Giovambattista – giornalista di RadioRadio – ha scritto:

La Roma è si beffata per la seconda volta ma ha fatto tutto quello che doveva fare. Alle 14.00 Summerville era giallorosso. Accordo trovato anche col West Ham oltre che col calciatore. Evidentemente però, così come per Greenwood, la Roma è stata usata per far salire quotazione e ingaggio. L’Al-Hilal pagherà 80mln agli inglesi e circa 15mln annui al giocatore. La Roma ha circa 50mln da investire e questa è una buona notizia ma probabilmente i tempi delle trattative vanno notevolmente accorciati. Gasp non può essere felice.

La #AsRoma è si beffata per la seconda volta ma ha fatto tutto quello che doveva fare. Alle 14.00 #Summerville era giallorosso. Accordo trovato anche col West Ham oltre che col calciatore. Evidentemente però, così come per Greenwood, la Roma è stata usata per far salire… — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) July 21, 2026

Il giornalista del Tempo Filippo Biafora nel pomeriggio aveva scritto del volo.

“L’AlHilal ha fatto una maxi offerta a Summerville per battere la concorrenza della Roma. I giallorossi pensavano di averlo in pugno e hanno mandato un volo (BOM1) a Rotterdam per portarlo nel primo pomeriggio a Ciampino, ma il club arabo ora è in netto vantaggio“.

Ed è finita come sappiamo.