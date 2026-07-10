La Roma e l’ala sinistra: Greenwood li ha lasciati a piedi. Piacciono Ndoye, Lang e Garnacho (ricorda qualcosa?)

Speriamo che il Gasp stavolta non si arrabbi: non ha nemmeno più Massara (ora alla Juve) su cui potersi sfogare. Sì, perché la spasmodica ricerca di un esterno sinistro d’attacco sta diventando ancora più spasmodica e per ora i giallorossi non sono tanto più attivi del Napoli sul mercato e non hanno nemmeno l’impiccio di una rosa extralarge. Dunque, su chi andare? I nomi sono tanti, da Lang (che piace alla Fiorentina) a Ndoye, Garnacho e Nusa. Praticamente hanno chiesto la lista a Manna.

Roma, si allontana Greenwood

Spiega Daniele Aloisi sul Messaggero:

“La telenovela Greenwood si avvia verso la conclusione, anche se i giallorossi rimangono spettatori (così come l’Atletico Madrid) poiché il Marsiglia è ancora in attesa delle garanzie bancarie da parte del Fenerbahce che dovrebbe mettere sul piatto quasi 45 milioni di euro.

Soldi che la Roma avrebbe potuto investire, diverso il discorso lato ingaggio. I turchi hanno offerto al giocatore uno stipendio da 9 milioni a stagione, raddoppiando la proposta dei Friedkin. Da Trigoria la linea è chiara: “no” a stipendi folli per evitare di distruggere l’equilibrio all’interno dello spogliatoio”

I nomi seguiti

Qui c’è da divertirsi. I nomi seguiti dalla Roma o sono stati accostati al Napoli o sono proprio del Napoli. Si parte da Garnacho, seguito dagli azzurri nel gennaio 2025 dopo la dolorosa cessione di Kvaratskhelia e mai realmente vicino a causa delle richieste troppo esose. Ora, fallita la sua esperienza al Chelsea, vuole provare a rilanciarsi. E si sa: chi fallisce in Premier qui quasi sicuramente azzecca il rilancio. Le richieste? Si parte dai 45 milioni di euro. Troppi.

Viene citato Nusa, ma i costi, nemmeno a dirlo, sono insostenibili. Poi ci sarebbe Ndoye, che ha miseramente fallito al Nottingham Forest. Anche lui seguito dagli azzurri la scorsa estate. E infine Lang, su cui i giallorossi avevano provato ad affacciarsi anche a gennaio. L’olandese comunque verrà probabilmente valutato in ritiro da Allegri.